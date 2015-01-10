Минздрав отчитался о состоянии жителей "сонного" села Калачи

Общество
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Специалисты констатируют улучшение состояния здоровья жителей с. Калачи и п. Красногорск Есильского района Акмолинской области после проведенного лечения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения и социального развития РК.

По информации пресс-службы, врачи областного и республиканского уровня в период с апреля по июнь 2014 года провели углубленный медицинский осмотр сельчан. В общей сложности с марта 2013 года по 9 января 2015 года зарегистрирован 101 человек с диагнозом "Энцефалопатия неясного генеза".

"С 20 декабря 2014 года за медпомощью обратились 44 человека, из них на сегодня в круглосуточном стационаре районной больницы продолжают лечение двое, в дневном стационаре врачебной амбулатории – 2. 5 января 2015 года 4 пациента транспортированы санитарной авиацией в Национальный научный медицинский центр Астаны. 
После углубленного медицинского осмотра в санаториях "Карагай" и "Бурабай" оздоровлены 10 взрослых и 65 детей. На сегодня на диспансерном учете состоят 93 человека (17% от общего населения), из них 10 взяты на диспансерный учет после углубленного медицинского осмотра", – приводит статистику Минздрав. 

При этом отмечается, что состояние заболевших пациентов улучшалось после назначения сосудистой, общеукрепляющей и дезинтоксикационной терапии: "Результаты проведенного спектрофотометрического исследования крови на определение уровня карбоксигемоглобина у заболевших жителей с. Калачи свидетельствуют, что данные за токсическое действие окиси углерода (угарный газ) у данной группы больных отсутствуют. Все пациенты выписываются в удовлетворительном состоянии. Наблюдение за пациентами в динамике показывает отсутствие ухудшения состояния после перенесенного заболевания. Необходимая медицинская помощь предоставляется в полном объеме". 

Между тем с 26 декабря 2014 года начата паспортизация состояния здоровья населения с. Калачи. Каждому жителю села будет выдано медицинское заключение о состоянии его здоровья, заверяют в Минздраве и соцразвития. 

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