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Здравоохранение
Минздрав ответил на информацию о вспышке холеры

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК прокомментировал рассылку в соцсетях о вспышке холеры, передает Kazpravda.kz.

"Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК сообщает, что информация, распространяемая в социальных сетях о вспышке холеры в России и заражении воды, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в 2022 году в Казахстане по холере сохраняется благополучная эпидемиологическая ситуация. Местные случаи холеры не регистрировались в течение последних 10 лет.

"Вместе с тем, эпизодически регистрируются завозные случаи холеры. Так, за 2017 и 2018 годы было зарегистрировано по 5 завозных случаев холеры от приезжих туристов, и в 2019 году – 4 завозных случая от казахстанских туристов, приехавших из Индии. В 2020-2022 годах завозных случаев холеры не зарегистрировано", - пояснили в комитете, отметив, что на территории Казахстана проводится постоянное эпидемиологическое слежение с учетом путей и факторов передачи холеры и других кишечных инфекций.

По информации комитета, ежегодно в эпидемический сезон осуществляется постоянный контроль за объектами внешней среды (реки, водоемы, зоны рекреации), исследуется до 9 тысяч проб питьевой воды, до 2 тысяч проб воды для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, до 6 тысяч проб воды в местах массового организованного рекреационного водопользования (зоны отдыха, бассейны, фонтаны, аквапарки), а также в точках, имеющих эпидемиологическое значение по холере.

Также, Комитет санитарно-эпидемиологического контроля напомнил об основных мерах профилактики холеры:

- использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду. Не употреблять лед, приготовленный из сырой воды;

- посещать только известные и зарекомендовавшие себя места общественного питания;

- фрукты, овощи хорошо промывать кипяченой или бутилированной водой;

- перед едой тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками для рук (санитайзеры);

- купаться только в бассейнах или специальных водоемах;

- при ухудшении состояния здоровья во время или по возвращению из поездки обязательно обращаться к врачу.

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