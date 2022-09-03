Минздрав пересмотрит финансирование расходов на гарантированный объем бесплатной медпомощи

На заседании Правительства РК рассмотрели комплекс мер по реализации Послания Главы государства «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество». О пересмотре подходов финансирования медицинской отрасли доложила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года Главой государства отмечено хроническое недофинансирование отрасли здравоохранения, приведшее к тому, что застрахованные граждане недополучают положенный им объем медицинских услуг.

Министр здравоохранения проинформировала, что, пересмотрев подходы, предлагается реализовать следующие мероприятия:

- проработать вопрос финансирования расходов на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (порядка 200 млрд тг ежегодно) и взносов государства на ОСМС за 15 льготных категорий населения;

- законодательно урегулировать объединение финансовых потоков пакетов ГОБМП и ОСМС для упрощения администрирования средств и в целях их эффективного использования.

«Для запуска добровольного медицинского страхования в условиях внедрения ОСМС будут определены направления медицинской помощи и перечни услуг для покрытия добровольным медицинским страхованием, а также законодательно закреплено и реализовано вмененное медицинское страхование иностранцев, в частности, трудовых мигрантов и иностранных студентов», — сказала Гиният.

Кроме того, Президентом РК дано поручение с 2023 года обеспечить реализацию национального проекта, нацеленного на обеспечение потребностей сельских жителей медицинской помощи.

«С этой целью нами проведены соответствующие расчеты и определены необходимые меры для запуска и реализации национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Основной целью нацпроекта является: сокращение дисбалансов между городским и сельским здравоохранением за счет обеспечения всех сельских населенных пунктов организациями первичной медико-санитарной помощи в соответствие с нормативами, а также повышения своевременности оказания экстренной медицинской помощи сельскому населению», — отметила министр здравоохранения.

В рамках национального проекта будет обеспечено:

- строительство 655 объектов ПМСП, в том числе строительство новых 228 объектов и 427 взамен действующих объектов ПМСП;

- организация 32 многопрофильных центральных районных больниц (МЦРБ), в том числе совершенствования 12 действующих больниц.

А также будут открыты новые многопрофильные центральные районные больницы, которые смогут оказывать экстренную медицинскую помощь при инфарктах, инсультах, травмах и при родах с соблюдением принципа «золотого часа», а также предоставлять специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь без необходимости посещения крупных городов, в том числе посредством телемедицины и дистанционных медицинских услуг.

Реализация нацпроекта позволит:

- снизить смертность от болезней системы кровообращения на 20% среди сельских жителей;

- обеспечить качественной, экстренной и высокотехнологичной медицинской помощью более 4 млн сельских жителей.

«Одним из основных направлений Послания касалось совершенствования системы подготовки врачей. В рамках реализации поручения Президента нами рассматривается создание при медицинских вузах многопрофильных университетских больниц и клиник. Наряду с этим, нами планируется в течение трех лет ежегодное увеличение на 70% количества грантов на резидентуру – с 1 тыс. 700 в 2023 году до 3 тыс. 400 в 2025 году», — резюмировала Гиният.