Минздрав предотвратил избыточные закупки лекарств в Алматы на 15,8 млрд тенге

Здравоохранение

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова потребовала обеспечить прозрачность лекарственного обеспечения и соблюдение правил закупок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Каждое обращение о задержке выдачи препарата должно рассматриваться по существу – с установлением причин, принятием мер и обеспечением пациента назначенным лечением, заявила Акмарал Альназарова на заседании коллегии Управления общественного здравоохранения города Алматы по итогам работы за 9 месяцев 2026 года.

«Отдельно отмечены факты закупок медицинскими организациями препаратов, которые должны приобретаться через Единого дистрибьютора. Комитету фармации совместно с прокуратурой Алматы поручено проверить законность таких закупок. Также необходимо проверить факты реализации бесплатных лекарственных средств в розничной сети, установить цепочку их движения и причастных лиц, а при подтверждении нарушений принять предусмотренные законом меры», - заявила министр здравоохранения на коллегии ведомства.

При этом благодаря корректировке потребности в лекарственных средствах удалось предотвратить избыточные закупки на сумму более 42,5 млрд тенге, в том числе на 15,8 млрд тенге по Алматы.

В ходе коллегии также акцентирована необходимость укрепления финансовой дисциплины. Бюджет системы здравоохранения Алматы на 2026 год увеличен до 393,7 млрд тенге. Вместе с тем кредиторская задолженность медицинских организаций на 1 сентября достигла 17,66 млрд тенге против 6,12 млрд тенге в начале года.

Министр подчеркнула, что использование средств ГОБМП и ОСМС должно сопровождаться прозрачностью расходов, достоверностью медицинской документации и ответственностью руководителей за финансовые и клинические результаты.

В числе стратегических задач для Алматы обозначены развитие первичной медико-санитарной помощи, сокращение сроков ожидания приёма, адресное планирование кадровой потребности, внедрение цифровых решений и повышение качества управления медицинскими организациями.

Подводя итоги, Акмарал Альназарова подчеркнула, что каждый из озвученных вопросов должен получить конкретное решение, сроки исполнения и ответственных лиц.

#лекарство #закупки #МЗ

Популярное

Все
База гражданской ответственности
Защищая внешние рубежи государств СНГ
Укрепление солидарности на пространстве ОТГ
С ветерком по автостраде
Время подотчетности и результата
Правовая опора преобразований
Министр обороны встретился с инициативной группой родных военнослужащих
О важном в деталях
Долгосрочные приоритеты
Боксеры из Улытау завоевали серебро и бронзу на чемпионате мира
Награды за укрепление дружбы и культурных связей
Качество жизни, а не зависимость от выплат
Потенциал есть, мотивации нет
«Барыс» вернулся в тройку лидеров Востока
Когда есть искренний интерес
Мировое первенство в Астане
Наши клубы стартовали с побед
Смеяться, право, не грешно
Народные университеты
Счастье под крепким шаныраком
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
С опорой на общие нравственные ценности
Будущее зависит от каждого из нас
Двухтомную энциклопедию «Түркістан» презентовали в Астане
Какие продукты подешевели и подорожали за неделю в Казахстане
Коммунальщики заставляли бизнес проходить лишние процедуры в Жамбылской области
В Астане пресекли схему выдачи водительских прав без сдачи экзаменов
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Участок улицы Шерхана Муртазы перекроют в Астане
И согреют, и украсят
Водителя арестовали на 30 суток в Астане
В Астане прошла творческая встреча с писательницей Розой Мукановой
Праздничные концерты ко Дню Республики проходят во всех районах Астаны
Глава государства анонсировал запуск третьего суперкомпьютера в Казахстане
100 волонтеров из трех стран объединились ради восстановления Приаралья
В Казахстане рассматривают меры по увеличению будущих пенсий
Синергия науки и бизнеса
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Распоряжение Главы государства о назначении
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Досадная осечка в Хабаровске
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России
Назначен первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба ВС РК
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи

Читайте также

Не попасть к врачу: Минздрав поручил усилить ответственност…
Поручение Президента: в Минздраве рассказали, какие доплаты…
В Казахстане построят восемь современных перинатальных цент…
Пил по 3-4 банки энергетика каждый день: хирурги спасли пац…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]