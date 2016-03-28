Фото с сайта vnews.agency
7 апреля 2016 года в целях повышения осведомленности населения в Казахстане проводится информационная кампания по борьбе с вирусом Зика, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Национального Центра проблем формирования здорового образа жизни.
"В целях привлечения внимания общественности к предупреждению данного вирусного заболевания важно повысить осведомленность населения о симптомах болезни, мерах защиты от укуса комаров, особенно лиц группы риска, беременных женщин и населения в целом, планирующих посещение стран с высоким риском инфицирования", – говорится в сообщении.
Инкубационный период болезни, вызванной вирусом Зика, точно неизвестен. "Симптомы заболевания похожи на симптомы других арбовирусных инфекций, таких как лихорадка Денге: это повышенная температура, кожная сыпь, конъюнктивит, боль в мышцах и суставах, недомогание и головная боль. Эти симптомы обычно слабо выражены и сохраняются в течение 2–7 дней", – отмечается в пресс-релизе.
Профилактика и контроль заболеваемости основаны на сокращении численности комаров путем устранения их источника (уничтожение и преобразование мест размножения) и снижении вероятности контакта людей с комарами.
ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию в связи со стремительным распространением вируса Зика, отсутствием иммунитета и вакцин против него, а также отсутствием возможности для оперативной и достоверной диагностики.