Минздрав разъясняет казахстанцам нормы нового Трудового кодекса

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С 1 января 2016 года внедряется новая модель системы оплаты труда гражданских служащих. Она предусматривает разделение должностей гражданских служащих на четыре категории в зависимости от образования, квалификации, сложности и степени ответственности выполняемых работ, сообщила министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова, передает Kazpravda.kz.
"К первой категории относится блок управленческого персонала (блок А), отвечающего за стратегию развития организации и принимающего управленческие решения. В этот блок будут входить руководители и заместители руководителей организаций, руководители и заместители структурных подразделений в зависимости от уровня подчинения организаций (или по степени управленческой ответственности: республиканской, областной, районной)", – уточнила она.
Второй блок – блок основного персонала (блок В), обеспечивающего реализацию основных функций организации.
"Этот блок включает в себя врачей, учителей, научных сотрудников, социальных работников, преподавателей вузов и других работников, выполняющих основные функции организации. Для таких работников предлагается ввести дифференцированный расчет должностных окладов по трем сферам деятельности: "здравоохранение", "образование" и "прочие отрасли", – пояснила она.
К третьему блоку относится административный персонал (блок С), выполняющий административно-правовые и хозяйственные функции. Этот блок должностей будет включать в себя юристов, бухгалтеров, экономистов, переводчиков, заведующих хозяйственными службами и др.
Заключительный – четвертый – вспомогательный персонал (блок D), реализующий вспомогательные и технические функции. К этому блоку должностей будут относиться делопроизводители, архивариусы, кассиры, коменданты, секретари.