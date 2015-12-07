Минздрав РК: информация о заражении ВИЧ через переливание крови недостоверна
Переливание крови в Казахстане абсолютно безопасно, заверяют в Министерстве здравоохранения и социального развития РК. Пресс-служба ведомства распространила пресс-релиз, в котором опровергла информацию о заражении вирусом иммунодефицита человека через гемотрансфузию, передает Kazpravda.kz.
"Информация, распространяемая в некоторых СМИ, о том, что казахстанцы могут заразиться ВИЧ-инфекцией в результате переливания донорской крови, не соответствует действительности. С 2007 года в республике не зарегистрировано ни одного случая передачи ВИЧ-инфекции вследствие переливания крови", – указывается в официальном пресс-релизе.
Ведомство разъяснило процесс обеспечения инфекционной безопасности в Службе крови. Так, на первом этапе проводится проверка через информационную базу данных доноров и лиц, отведенных от донорства. Так, в 2014 году при проверке данных были не допущены к донорству 7,9 тыс. человек, или 14% от общего количества людей, отведенных от донаций (56,5 тыс. человек).
На втором этапе потенциальные доноры проходят обязательное конфиденциальное анкетирование с целью выявления факторов "рискованного поведения" – наркотической зависимости, беспорядочных незащищенных половых связей, нетрадиционной сексуальной ориентации и др.
После этого потенциальный донор направляется на осмотр к терапевту, в ходе которого врач анализирует анкету, задает дополнительные вопросы. Кроме того, во время беседы врач предоставляет информацию о донорстве крови, его возможных противопоказаниях и пользе, разъясняет, почему нельзя стать донором из собственных интересов (обследоваться, улучшить свое здоровье и т. п.), консультирует по результатам анализов, проведенных до приема (группа крови, гемоглобин, биохимические показатели). Частыми причинами отказа в донорстве крови являются повышенная температура, респираторные явления, уровень артериального давления и частота сердечных сокращений, высыпания на коже и слизистых, бледность, обусловленная низким гемоглобином, недостаточный вес, наличие "свежих" татуировок, наличие серьезных соматических заболеваний.
На прием потенциального донора отводится от 8 до 12 минут, в течение которых врач принимает решение о допуске или отводе. В 2014 году после приема у врача не были допущены к донорству 33,4 тыс. человек, или 59% от общего количества людей, отведенных от донаций (56,5 тыс. человек).
Важнейшим этапом обследования донора является лабораторная диагностика. Кровь доноров на исследования на трансфузионные инфекции берется во время донации, результаты исследования получаются до выдачи компонентов крови в клиники.
При заготовке донорской крови и ее компонентов используются эффективные аппаратные методы – донорский плазмаферез, донорский цитаферез (заготовка клеток крови – эритроцитов, тромбоцитов, гранулоцитов, периферических стволовых клеток), являющиеся абсолютно безопасными.
В Казахстане осуществляется двухступенчатый скрининг донорской крови на маркеры трансфузионных инфекций в соответствии с международным стандартом. На первом этапе проводится иммунологический анализ (поиск антител и антигенов возбудителей инфекций). Все отрицательные образцы донорской крови направляются на второй этап – молекулярно-генетический анализ (ПЦР-исследование, поиск участков генома возбудителя), что полностью исключает вероятность передачи инфекций через донорскую кровь.
"Для повышения эффективности скрининга в Казахстане нормативно закреплено требование проведения исследований донорской крови на полностью автоматизированном оборудовании, которое самостоятельно манипулирует реагентами и образцами крови и полностью исключает влияние человеческого фактора на результаты исследований. Также закреплено требование архивировать на 3 года образцы крови от каждой донации для проведения арбитражных исследований в случае появления претензий к работе медицинских организаций", уточнили в Минздраве.
Автоматизированная информационная программа в центрах крови устроена таким образом, что не позволяет выпускать компоненты крови в клиники без получения результатов лабораторных исследований (блокируется печать этикетки на компонент крови).
Наряду с этим также применяются методы дополнительной обработки компонентов крови – карантинизация, вирусинактивация, лейкофильтрация.
При этом отмечается, что при получении центрами крови первичных положительных результатов скрининга донорской крови на ВИЧ-инфекцию образцы крови направляются в областные и городские центры СПИД. По каждому донору с подтвержденным результатом по запросу ОГЦ СПИД центрами крови представляются материалы для эпидемиологического расследования (информация о доноре, адрес, семейное положение, заключение терапевта, результаты лабораторных исследований и пр.). Все компоненты крови, полученные от инфицированного донора, списываются и утилизируются. По каждому выявленному случаю ВИЧ-инфекции информация передается официально в центры крови. Сведения об инфицированных лицах вносятся в информационную базу данных доноров для пожизненного отведения от донорства.
Напомним, согласно действующему законодательству, каждый человек имеет право быть донором крови. В этой связи донором в Казахстане может стать как гражданин РК, так и иностранец, это международная практика. На этом же основании не может быть отказано в донорстве крови иногороднему жителю в любом регионе страны.