Минздрав считает некорректными выводы о калорийности питания казахстанцев

Министерство здравоохранения РК в ответ на публикацию под заголовком “Почти полтора миллиона казахстанцев недоедает, заявили аналитики” заявляет, что не предоставляло какие-либо сведения по суточному рациону и калорийности для подготовки данной публикации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В Министерстве здравоохранения считают, что подобная интерпретация статистических данных совершенно не корректна, поскольку только профильный специалист по питанию (диетологии) может дать свои рекомендации относительно достаточности рациона, калорийности, при этом, руководствуясь индивидуальными потребностями человека и медицинскими показаниями.

“Энергетические затраты современного человека колеблются примерно от 2100 килокалорий для женщин до 2400-2500 килокалорий для мужчин и приведенные в статье данные о калорийности значительно перекрывают потребности как городского, так и сельского жителя. Тут, с научной точки зрения, скорее надо говорить о переедании, о превышении калорийности на душу населения. Напротив, динамика снижения калорийности в крупных городах говорит о том, что люди стали следить за своим рационом питания и массой тела, исключать вредные продукты, жиры, сахар, мучные изделия. Казахстанцы стали понимать, что их здоровье во многом зависит от пищевых привычек, это значит, появилось осознанное отношение людей к своему здоровью, появилась культура питания. Это положительная тенденция в плане оздоровления населения”, - так комментирует данную публикацию профессор НАО “МУК” и НАО “МУА”, дипломированный нутрициолог Светлана Плясовская.

Более того, Министерство здравоохранения уверено, что данные публикации могут нанести вред здоровью отдельного человека и общества, поскольку транслируют факты, не имеющие отношения к доказательной медицине и научным исследованиям в области питания.