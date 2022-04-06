Минздрав Казахстана в одностороннем порядке закрывает договоры с украинскими поставщиками лекарств. Об этом, отвечая на вопросы депутатов в ходе пленарного заседания Мажилиса, сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Депутат Зарина Камасова подняла вопрос возможных проблем с поставкой лекарств в связи с геополитической ситуацией в мире.

«Сегодня Минздрав столкнулся с трудностями поставки лекарств из Украины, где закупается более 25 наименований. Другая проблема – это импортозависимость нашего производства от ряда компонентов и логистики. Вследствие этого идет рост себестоимости изделий. Поскольку больницы закупают препараты и изделия медицинского назначения, они столкнутся с такой ситуацией, что у них не будет шприцев, катетеров и других предметов первой необходимости. При этом, правительство говорит, что у них есть долгосрочный запас. Как это возможно, если в ряде регионов у нас нет складов «СК-Фармации»? Как вы планируете бесперебойное лекарственное обеспечение пациентов?» - спросила Зарина Камасова.

Как отметила Ажар Гиният, Минздрав в курсе сложившейся ситуации.

«На всю потребность лекарственных препаратов и медизделий на этот год мы проводили конкурс в прошлом году и закупили почти 94% лекарственных препаратов. На сегодня поставлено 50% от всего объема препаратов в склады и хабы «СК-Фармации», и до конца июня препараты для лечения пациентов имеются. Что касается Украины, от всего объема 1,6% или 25 наименований лекарственных препаратов поставлялось с Украины», – отметила министр.



Она сообщила, что в начале года поставщики с Украины поставили препараты от 40% до 70% от этого объема.

«На сегодняшний день заводы закрыты и мы в одностороннем порядке расторгаем договоры и проводим конкурсы на оставшиеся объемы. Мы закончим их до 1 июля и обеспечим население лекарственными препаратами», - заверила глава Минздрава.