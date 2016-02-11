Министерство здравоохранения и социального развития выделило 800 квот на проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), передает Kazpravda.kz
со ссылкой на газету "Экспресс К"
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"Проблемы роста бесплодия и снижения уровня репродуктивного здоровья казахстанцев отмечаются на протяжении последних нескольких лет. Достаточно сказать, что только количество государственных квот за последние шесть лет выросло в восемь раз – со 100 квот в 2010 году до 800 в нынешнем. При этом существенно вырос и объем бюджетных средств, затрачиваемых государством на оказание услуг ЭКО", – сказала вице-президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Алмагуль Ахметова.
В Казахстане процедура ЭКО стоит в среднем $2,5 тыс., она включена в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Для сравнения: в соседней России стоимость ЭКО начинается от $3 тыс., в Южной Корее – от $5 тыс., а в США – от $10 тыс.
За последние шесть лет казахстанцам было выделено три тысячи квот.