Общество
Минздрав: за последние годы пациенты в регионах недополучили бесплатных лекарств на 4,3 млрд тенге
Жанат Тукпиев
За последние годы пациенты в 11 регионах Казахстана недополучили бесплатных лекарств на 4,3 млрд тенге. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщила председатель Комитета фармации Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"В марте – апреле 2018 года министерством были созданы мониторинговые группы. Данная мера была обусловлена тем, что в министерство поступали многочисленные жалобы пациентов о том, что препараты не выдаются, несмотря на то, что процедуры закупа были проведены. В 11 регионах мы выявили остатки лекарственных средств в 2016-2017 годах на сумму 4,3 миллиарда тенге, которые в информационной системе лекарственного обеспечения числились как списанные и выданные на руки пациентам. Все данные мониторинговых групп мы передали в Генеральную прокуратуру. С прошлого года по настоящее время проводятся проверки в регионах, а также в Минздраве. По итогам этих проверок было заведено более 20 уголовных дел", – сообщила Бюрабекова.

Она рассказала, что по поручению министра здравоохранения РК Елжана Биртанова проведен мониторинг рационального использования лекарственных средств и обеспеченности лекарствами пациентов с психическими, онкологическими заболеваниями, ВИЧ/СПИД и больных туберкулезом в 2018 году в 70 медорганизациях Казахстана.

"Выявлено некорректное формирование потребности в лекарственных средствах. Уничтожены непригодные к реализации антиретровирусные препараты центром СПИД Алматинской области на общую сумму 17 миллионов тенге. Уничтожение проведено в марте, были уничтожены неиспользованные препараты 2017-2018 года. В Жамбылском областном центре профилактики и борьбы со СПИД точно также в 2018 году, когда формировалась потребность на лекарственные средства, не были учтены остатки 2017 года на 28 миллионов. В итоге в 2018 году центр получил двойную заявку, поэтому сейчас существует такой же риск истечения сроков годности препаратов и необходимости их уничтожения", – отметила Бюрабекова.

Также, по ее словам, таких фактов достаточно много в различных регионах страны. 

"Были также выявлены пациенты, которые не получали препараты от 2 до 11 месяцев в 2018 году", – добавила она.

В заключение Бюрабекова отметила, что также были выявлены факты превышения объема выдачи препаратов.

"Действующим законодательством предусмотрена возможность выдачи препаратов на курс лечение до трех месяцев, однако были факты, когда выписывались препараты на больший срок. Это в центрах психического здоровья СКО, Шымкента, Акмолинской области, а также в онкологических диспансерах Шымкента и СКО. В амбулаторных картах пациентов также отсутствуют записи о выданных препаратах и назначенных дозировках. Такие факты были выявлены во всех регионах", – заключила Бюрабекова.

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