Минздрав заявил о резком снижении случаев материнской смертности

Положительная динамика достигнута на фоне совершенствования системы охраны здоровья матери и ребенка, развития ранней диагностики и повышения доступности медицинской помощи.

В стране реализуется программа «Аналар саулығы», направленная на раннее выявление факторов риска у женщин репродуктивного возраста, своевременное обследование и профилактику возможных осложнений.

«Женщины фертильного возраста могут получить в своей поликлинике 12 видов обследований для подготовки к здоровой беременности. Также восстановлены женские консультации в 37 поликлиниках и 23 перинатальных центрах. Более 1 млн женщин получили услуги женских консультаций, а доля беременных, вставших на учет до 10 недель, увеличилась на 18%, до 71%. Для раннего выявления врожденных пороков развития плода во всех регионах при перинатальных центрах сегодня работают 19 «Клиник одного дня. Диагностикой уже охвачено более 100 тысяч беременных, а показатель охвата пренатальным скринингом увеличился на 8%», – проинформировали в ведомстве.