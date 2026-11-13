Минздрав заявил о резком снижении случаев материнской смертности

Здравоохранение,Медицина
Дана Аменова
корреспондент

За десять месяцев текущего года показатель материнской смертности снизился на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Положительная динамика достигнута на фоне совершенствования системы охраны здоровья матери и ребенка, развития ранней диагностики и повышения доступности медицинской помощи.

В стране реализуется программа «Аналар саулығы», направленная на раннее выявление факторов риска у женщин репродуктивного возраста, своевременное обследование и профилактику возможных осложнений.

«Женщины фертильного возраста могут получить в своей поликлинике 12 видов обследований для подготовки к здоровой беременности.  Также восстановлены женские консультации в 37 поликлиниках и 23 перинатальных центрах. Более 1 млн женщин получили услуги женских консультаций, а доля беременных, вставших на учет до 10 недель, увеличилась на 18%, до 71%. Для раннего выявления врожденных пороков развития плода во всех регионах при перинатальных центрах сегодня работают 19 «Клиник одного дня. Диагностикой уже охвачено более 100 тысяч беременных, а показатель охвата пренатальным скринингом увеличился на 8%», – проинформировали в ведомстве.

После рождения малыша медицинское сопровождение продолжается: патронаж новорожденного, профилактические осмотры, вакцинация и динамическое наблюдение.

#Минздрав #смертность #снижение #материнство

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