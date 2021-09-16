​Мир акварели

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Михаил Тё, Жамбылская область

Представленная в художественной галерее историко-культурного комплекса «Древний Тараз» экспозиция «С любовью из Казахстана – весь мир акварелью», посвященная 30-летию Независимости РК и 175-летию Жамбыла Жабаева, в октябре отправится в город, героичес­ких жителей которого в годы Великой Отечественной войны своими стихами поддержал знаменитый степной акын.

По названию выставки понятно, что все работы выполнены акварельными красками: это более 60 произведений талант­ливых мастеров Елены Паниной, Казыма Аманкосова, Исы Тазабае­ва, Владимира Худякова, Дианы Шайхеслямовой.

– Поездка состоится во многом благодаря поддержке Главы государства Касым-Жомарта Токаева, второго секретаря Генерального консульства Казах­стана в Санкт-Петербурге Алмаза Ниязалиева и члена-корреспондента Российской академии художеств, главного редактора межгосударственного журнала «Содружество искусств» Андрея Блиока, – рассказала председатель общественного объединения «Союз художников Тараз Казахстан» Елена Панина. – Каждый из нас тоже вложил немало сил, чтобы выс­тавка состоялась. Большинство работ подготовлены за последний год. Мы хотим рассказать о Казахстане и показать широкие возможности акварели.

Так, Казым Аманкосов представил этюды, посвященные родной земле. Его привлекают абстрактные формы, и работы «Путники», «Степная мелодия», «Два верблюда», «Джайляу», «Восточный мотив», по признанию живописца, стали плодом творческих поисков и экспериментов.

Пейзажи Исы Тазабаева, Владимира Худякова и Елены Паниной знакомят с любимыми уголками их родного края, а также Италии, Китая, Индии, Пакистана. Представлены ботаническая акварель, сюжеты на тему национальных игр и традиций, натюрморты.

В экспозиции можно увидеть портреты знаковых личностей прошлого и современников – Динмухамеда Кунаева, Чингиза Айтматова, Олжаса Сулейменова и других, написанные Владимиром Худяковым. Кстати, эта серия началась с портрета акына Жамбыла Жабаева. С его появлением зародилась идея организации выставки акварельных иллюстраций, которые отбирали специалисты в России.

– Для меня большая честь быть одной из тех, кому выпала возможность представлять в России не только наш город, но и страну, – говорит Диана Шайхеслямова.

Выставка в галерее историко-культурного комплекса «Древний Тараз» никого не оставляет равнодушным, каждый посетитель нашел работы по душе.

– Последняя выставка акварели в области проходила около 20 лет назад, – вспоминает заведующая выставочным залом Дома дружбы Вера Майкович. – Главное отличие предыдущих от нынешней в том, что все они были этюдные, подготовительные. В качестве самостоятельных, полноценных произведений акварельные работы экспонируются впервые. К большому сожалению, эта техника редко используется в нашей стране. Хотя справедливости ради надо сказать, что она очень сложная и капризная. Выставка показала новый уровень жамбылских художников.

Хочется надеяться, что произведения таразских художников по достоинству оценят и в Санкт-Петербурге, а предстоящая выставка положит начало дальнейшему сотрудничеству с Российской Федерацией. Тем более что вскоре в Таразе планируется провести первую масштабную выставку графических работ.

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