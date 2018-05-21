​Мир без угроз

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Кадиша Ныгмет

Данный аспект в своем выступ­лении на заседании Совета Безопас­ности ООН особо выделил министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев. В рамках открытого обсуждения вопросов, касающихся обеспечения соблюдения норм международного права в контексте поддержания мира и безопасности, глава ведомства подчеркнул важную роль министерства именно при защите интересов страны на международной арене и подготовке межгосударственных договоров.

Марат Бекетаев указал на несколько проблемных вопросов, решение которых необходимо для поддержания безопасности, и напомнил о предложениях, содержащихся на сей счет в Манифесте «Мир. XXI век». В частности, чтобы спасти последующие поколения от бедствий войны, данный документ предлагает осуществить коллективные меры, способные предотвратить и устранить угрозы миру.

Кроме того, как проинформировала пресс-служба МЮ РК, минис­тром была отмечена важная роль региональных и субрегиональных организаций, являющихся особым инструментом поддержания международного мира и безопаснос­ти. Поэтому, сказал он, следует подумать о том, чтобы время от времени проводить заседания Совета Безопасности в других региональных центрах. В связи с этим Марат Бекетаев напомнил участникам обсуждения об инициативе Президента Казахстана по созыву Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое успешно функционирует уже более четверти века и проводит значительную работу в облас­ти превентивной дипломатии.

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