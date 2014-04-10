Здесь у меня появилась возможность открыть свое дело, которое сейчас процветает. У многих осетин в Казахстане есть бизнес, пусть небольшой, но свой. И я считаю, что если бы не было у нас в государстве согласия и мира, то какой смысл имело бы открытие собственного дела? Самой главной проблемой стала бы безопасность наших семей. Уже много раз на примерах других стран убеждаюсь, что спокойствие и мир – это самое важное.

Фатима БИРКЛЕ,

председатель осетинской диаспоры «Алан»