Мир – это самое важное

Общество
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Здесь у меня появилась возможность открыть свое дело, которое сейчас процветает. У многих осетин в Казахстане есть бизнес, пусть небольшой, но свой. И я считаю, что если бы не было у нас в государстве согласия и мира, то какой смысл имело бы открытие собственного дела? Самой главной проблемой стала бы безопасность наших семей. Уже много раз на примерах других стран убеждаюсь, что спокойствие и мир – это самое важное. 

Фатима БИРКЛЕ,
председатель осетинской диаспоры «Алан»

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