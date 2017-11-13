​МИР готовит поправки

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Для налаживания действенного транспортного контроля в 2018 году пре­дусматривается принятие Закона «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты по вопросам транспорта», его концепция подготовлена МИР РК и уже получила одоб­рение Правительства. Так, в рамках законопроекта будут внесены поправки в нормативные правовые акты, регулирующие деятельность органов транспорт­ного контроля, в том числе определены конкретные основания для остановки и проверки транспортного средства, регламентированы действия сотрудников органов транспортного контроля в ходе проверки, упрощены требования к перевозке, снижены другие административные барьеры.

С 2011 года при Комитете транспорта министерства действует Ситуа­ционный центр, который посредством аудио-, видео- и GPS-мониторинга в круглосуточном режиме контролирует и координирует действия сотрудников транспортного контроля на стационарных и передвижных постах. Благодаря этой системе в текущем году выявлено 205 нарушений правил работы постов, привлечены к дисциплинарной ответственности 123 сотрудника.

Для усиления этой деятельности при комитете создана дополнительная структура – управление мониторинга и устранения коррупционных рисков. Основная ее задача – выявление, изучение и устранение условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений в территориальных подразделениях.

Существенные дефекты, выявленные в процессе экс­плуатации 12 специальных автоматизированных измерительных средств (САИС) для взвешивания автотранс­порта в движении, вынудили приостановить их работу. В настоящее время министерством проводится восстановление оборудования, после прохождения метрологической поверки действие системы будет возобновлено.

Для совершенствования надзора за организацией пассажирских перевозок предлагается вернуть органам транспортного контро-ля функции, переданные в свое время МВД, в том числе контроль за соблюдением водителями норм труда и отдыха и других требований к безо­пасности транс­портных услуг. Принятие законопроекта запланировано в 2018 году.

В области регулирования международных перевозок Комитет транспорта принимает меры для недопущения проез­да иностранных перевозчиков без казахстанских бланков разрешений. За 9 месяцев текущего года проверено 58 655 иностранных автотранспорт­ных средств, выяв­лено 2 538 нарушений, за отсутствие казахстанского бланка разрешения к административной ответственности привлечены 157 иностранных перевозчиков, за осуществ­ление каботажных перевозок – 425.

С 11 октября подразделениями транспортного контроля совместно с причастными государственными органами для профилактики и пресечения нарушений международными автоперевозчиками проводится ежегодная акция «Транспортный контроль – на защите интересов отечественных перевозчиков».

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