Мир говорит о Казахстане

Казахстан переходит на пятилетнее индикативное планирование, и годы до 2050-го­ будут поделены на 7 пятилеток. Цель каждой пятилетки – решение вопросов, которые должны приблизить страну к вхождению в тридцатку самых развитых стран планеты. Назарбаев отметил, что фундаментальные показатели развитости демонстрируют государства – участники Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в нее входят 36 стран, производящих сегодня 60% мирового ВВП. «Индикаторы стран ОЭСР, с учетом их будущей долгосрочной динамики, это есть наши базовые ориентиры пути в число 30 развитых стран», – сказал он. В частности, за вторую и последующую пятилетки в стране должна быть основана отрасль мобильных, мультимедийных, нанокосмических технологий, робототехники, генной инженерии, поиска открытия новых видов энергии».

«Ключевым звеном работы государства будет создание максимально благополучных условий для развития казахстанского бизнеса, главным образом малого и среднего», – подчеркнул Назарбаев.

В перспективе государство должно инвестировать в создание логистических центров в странах, имеющих выход к морям, говорится также в обращении Президента. Также он сказал о необходимости сокращать сроки таможенной обработки, повышать пропускную способность пограничных переходов, усилить мощность порта Актау, упростить процедуры экспорт­но-импортных операций.

Газета "Жэньминь жибао" он-лайн

Выступая с Посланием, Президент Казахстана назвал главные экономические и социальные ориентиры до 2050 года. По его словам, до 2050 года ВВП страны на человека должен увеличиться до 60 тыс. долларов.

«Я ставлю задачу о необходимости уже начинать внедрять некоторые стандарты ОЭСР», – сказал Н. Назарбаев, озвучивая ежегодное Послание народу Казахстана «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее».

По его словам, ежегодно рост экономики Казахстана планируется не ниже 4%, объем инвестиций должен увеличиться с нынешних 18 до 30% от объема ВВП. «Создание новых высокотехнологичных отраслей экономики потребует роста финансирования науки не менее 3% от ВВП», – добавил он.

Согласно государственной стратегии развития, разработанной казахстанским Правительством, до 2050 года Казахстан планирует войти в тридцатку самых развитых стран мира.

РИА НОВОСТИ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с ежегодным Посланием народу, большая часть которого посвящена экономическим вопросам.

Президент заявил, что поддерживает развитие атомной энергетики в стране, в частности строительство атомных станций и производство топлива для них.

«Казахстан – мировой лидер в добыче урана, мы должны развивать собственное производство топлива атомных электростанций и строить атомные станции в Казахстане», – сказал Назарбаев.

Президент уточнил, что Правительство до конца первого квартала должно решить вопросы по размещению, источникам инвестиций, сроков строительства атомной электростанции. В настоящее время технико-экономическое обоснование строи­тельства первой в истории Казахстана АЭС в Актау проходит государственную экспертизу. Запустить первый блок станции планируется в 2016 году. Для разработки обоснования создано казахстанско-российское предприятие, которое должно реализовать проект как самой установки, так и строительства атомной станции.

Назарбаев также потребовал от Правительства усилить использование транзитного потенциала республики. «Мы эту задачу ставим, сегодня на наших границах стоят сотнями поезда, автомобили, которые не могут пройти. Почему-то другие страны этот вопрос решили, а мы решить не можем», – добавил Глава государства.

В Казахстане строится новая железная дорога протяженностью 1,2 тыс. км Жезказган – Шалкар – Бейнеу, которая позволит связать напрямую восток и запад страны. Она будет введена в эксплуатацию в 2015 году.



EuroNews

Для вхождения Казахстана в число 30 развитых стран мира его ВВП должен расти не менее чем на 4% ежегодно. Об этом заявил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, обращаясь с ежегодным Посланием народу.

«Сейчас фундаментальные показатели развитости демонстрируют государства – участники Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Я ставлю задачу по внедрению в Казахстане некоторых стандартов ОЭСР, они будут отражены в концепции государственной программы «Казахстан-2050», – сказал Назарбаев.

«В экономике планируется достигнуть ежегодного роста ВВП не ниже 4%. Мы можем расти и выше, но мы берем именно этот усредненный среднесрочный показатель», – добавил он.

Кроме того, Президент поручил обеспечить увеличение объема инвестиций в экономику «с нынешних 18 до 30% от всего объема ВВП».

«В ОЭСР входят 36 стран, производящих сегодня 60% мирового ВВП. Кандидатами на вступление в организацию являются еще 6 стран, и все эти страны прошли путь глубокой модернизации, имеют высокие показатели инвестиций, научных разработок, высокую производительность труда, развитие бизнеса и стандартов жизни населения», – сказал Глава государства.

«Индикаторы стран ОЭСР, с учетом их будущей долгосрочной динамики, – это есть наши базовые ориентиры на пути вхождения в число 30 развитых стран планеты», – заключил Президент.

ИТАР ТАСС

Правительству Казахстана до апреля текущего года следует решить концептуальные вопросы строительства в республике атомной электростанции и нового НПЗ. Об этом заявил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, обращаясь с ежегодным Посланием народу.

«Правительству до конца первого квартала следует решить вопросы по размещению, источникам инвестиций, срокам строительства четвертого НПЗ и атомной электростанции в Казахстане», – заявил Назарбаев.

«Казахстан – мировой лидер в добыче урана, мы должны развивать собственное производство топлива атомных электростанций и строить атомную станцию в республике», – сказал он, отметив, что «в обозримой перспективе потребность в дешевой атомной энергии будет только нарастать».

Кроме того, Назарбаев подчеркнул, что нехватка больших объемов бензина, дизтоплива и авиакеросина для нефтедобывающей страны «это нонсенс». «Надо немедленно приступать к строительству нового НПЗ», – подчеркнул он.

Глава государства также отметил, что Казахстан будет делать акцент на развитии традиционных видов энергетики. «В связи с этим необходимо поддержать поиски открытий по сокращению выбросов теплоэлектростанций, повсеместной экономии электроэнергии в производстве и в быту», – сказал он.

«Мы сейчас также занялись «зеленой» экономикой. Работая над этими программами, нам следует учесть ошибки, допущенные другими странами», – заключил Президент.

ВРЕМЯ ВОСТОКА

В 2050 году Казахстан станет развитой и комфортной для жизни страной, войдя в число 30 самых передовых государств мира. В этом уверен Президент республики Нурсултан Назарбаев, который выступил с очередным ежегодным Посланием народу, которое по традиции проходит в начале года. По словам Главы государства, уже сегодня Казахстан начинает реализовывать стандарты Организации экономического сотрудничества и развития, что позволит ему к 2050 году стать одной из ведущих держав мира.

«В экономике нами планируется обеспечить стабильный рост ВВП не менее чем на 4% в год, хотя мы вполне можем расти и больше этого показателя. Необходимо будет также увеличить объемы ежегодных инвестиций с нынешних 18 до 30% от общего объема ВВП. В результате к 2050 году, при развитии Казахстана такими темпами, мы достигнем намеченных целей. А если наша страна будет развиваться по 5–6% в год, то время их достижения сократится на 30%», – сказал Президент.

Он также подчеркнул, что необходимо обеспечить внедрение в республике наукоемкой модели экономики, что даст возможность увеличить долю экспортируе­мой продукции несырьевого характера до 70%. Это потребует увеличить расходы на науку не менее чем до 3% от размера ВВП, что позволит создать новые высокотехнологичные отрасли экономики.

Кроме того, важной задачей было названо снижение энергоемкости валового внут­реннего продукта не менее чем в два раза.

«В 2050 году половину объема ВВП будет производить малый и средний бизнес против 20% в настоящий момент. А производительность труда должна увеличиться в 5 раз, с 24,5 до 126 тысяч долларов на одного человека. Это непростой вопрос – подняться до такого уровня», – сказал Н. Назарбаев.

Также он поставил задачу увеличения объема ВВП на душу населения в 4,5 раза – с нынешних 13 тыс. до 60 тыс. долларов. Планируется достигнуть степени урбанизации 70% и довести среднюю продолжительность жизни в Казахстане до 80 лет и более.