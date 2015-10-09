Мир, говорящий языком символов Свежий выпуск Беседовал Досжан НУРГАЛИЕВ

– Госпожа Кармен Муро, вы приехали к нам из далекой Испании, родины Сервантеса и Пикассо. Для начала хотелось бы узнать, в какой области науки и культуры вы трудитесь и насколько далеко прос­тирается география ваших научных поисков?

– Рада буду представиться, я – культурный антрополог и этнограф из Испании. Моя специализация – коренные народы Сибири. Я руковожу фондом моего имени, а также двумя музеями, посвященными Сибири, которые с текущего года расширяют географию своей тематики и теперь будут также специализироваться на странах Центральной Азиии. За прош­лые годы в целом нами было организовано 18 этнографических экспедиций в Бурятию, Хакасию, Туву, на Алтай, Якутию, Ханты-Мансийский автономный округ и Кемеровскую область Российской Федерации. Целью этих экспедиций было изучение самобытной культуры бурят, хакасов, тувинцев, алтайцев, якут, народов ханты и манси, эвенков, в том числе таежных шорцев, проживающих в Горной Шории на юге Кемеровской области. Последней народности, о которой немного известно до сих пор, была пос­вящена наша докторская диссертация на тему «Шаманизм и христианство у сибирских шорцев».

– Какие грани развития этих этносов составляют основу ваших исследований?

– Нас больше всего интересуют системы верований и религиозных представлений, под влиянием которых у народов Сибири сложились национальные обычаи и правила общежития. Создание Фонда по изучению и продвижению культуры народов Сибири предоставило нам юридическую платформу для исследований и публикаций, которыми мы занимались в течение нескольких лет. Нам также потребовалось создать два музея – Этнографический музей народов Сибири (40.000 кв. м под открытым небом) и Этнографический музей Сибири, зал площадью 100 кв. м с различными выставками, коллекциями этнических предметов быта, аудиовизуальными материалами, картами и другими элементами экспозиций.

Мы глубоко признательны Минис­терству образования и науки Респуб­лики Казахстан за приглашение в Астану на конференцию, посвященную 550-летию Казахского ханства. Символично, что это событие совпало с нашими намерениями включить Центральную Азию в сферу нашей исследовательской и популяризаторской работы, как в рамках фонда, так и в наших музеях Сибири и ее коренных народов, которые работают в Толедо (Испания).

– Наверное, это во многом продиктовано общностью культурно-исторических корней коренных народов Центральной Азии и Сибири? Какое место в ваших перспективных планах занимает Казахстан как средоточие самобытной кочевой и полуоседлой культуры?

– В частности, мы думали провес­ти полевую работу в Средней Азии, начав именно с Казахстана как с ведущей страны региона. С этой целью несколько месяцев назад мы обратились в Посольство Казахстана в Мад­риде, чтобы представить наши проек­ты по включению этой обширной территории, с ее этническим и культурным многообразием в сферу нашей исследовательской и популяризаторской работы. Мы надеемся, что сможем вовлечь в эту работу специалис­тов по казахской истории и культуре. У нас за спиной 20 лет исследований и полевой работы в Сибири, но у нас нет глубоких знаний о Казахстане, об этой многонациональной и поликультурной стране и его народе, несмотря на то что у казахов немало общего с народами Южной Сибири, которые нам хорошо известны.

В последние месяцы и в процессе подготовки к конференции мы много читали об истории, искусстве, фольк­лоре и национальных обычаях казахов, узнавали о новой реальности Казахстана из публикаций в СМИ, и я полагаю, что уже сегодня можно сделать два конкретных вывода. Во-первых, Казахстан представляет собой общество в процессе преобразования, многообразное и плюралистическое. Во-вторых, что особенно примечательно, существуют некоторые интересные совпадения в истории и культуре Казахстана и Испании.

– Испания – страна, открывшая миру новую часть света. Что в свою очередь вы можете открыть для себя в Казахстане?

– Приятно видеть, что Казахстану удалось достичь гармоничной интег­рации различных этнических групп. Именно здесь мы наблюдаем воочию толерантность между различными религиозными конфессиями. Главный принцип Казахстана – мир, основанный на высокой культуре диалога. На мой взгляд, это является дос­тойным примером как для соседних стран, так и мира в целом. На примере Казахстана приходится убеждаться, что можно жить вместе, будучи этнически и религиозно разными. Эту идею признают и превозносят многие страны, но считанные руководители стран проводят эту политику в жизнь.

Уровень экономического благополучия, достигнутый Казахстаном, лучшим примером которого служит его столица, город Астана, демонстрирует головокружительное развитие страны. Приоритетное внимание к дизайну, инновациям и качест­ву новых зданий и инфраструктур не входит в противоречие с символическим отражением традиционных элемен­тов казахского мировоззрения: пирамид, лошадей, орлов, юрт и прочих. Ант­ропология и этнография показывают, как используется символика, сознательно или бессознательно, в том, что создает человек, и как бытовым предметам придается символическое значение.

В государственных символах Казахстана – флаге и гербе – легко узнаются ключевые элементы традиционной культуры, отражающие главные черты народа. На флаге изображены сияю­щее солнце и парящий орел с расправленными крыльями. Нет лучшего отражения мироощущения кочевых народов. Центральный элемент герба в форме круга, символизирующий традиционное жилище, юрту и летящие кони по обеим его сторонам, – суть мироощущений кочевого народа.

Построение современного, плюралистического, технически развитого общества с высокой культурой не противоречит тому, чтобы в нем присутствовали и почитались важные элементы тысячелетних традиций. Этот симбиоз как результат мудро продуманного сочетания дает индивидууму систему координат для идентификации «себя со своими».

В ходе последовательных работ ант­ропология демонстрирует, что человеку необходимо ощущать себя час­тью группы, идентифицироваться с коллективом, с идеями, мироощущением и территорией. Особенность кочевников состоит в том, что их связующими узами в основном являются родственные отношения, язык, верования и символы, но не территория, которая постоянно меняется. Та крошечная «вселенная», ограниченная отдельной юртой или аулами, стоя­щими в каком-нибудь отдаленном уголке бескрайней степи, позволяет им чувствовать себя связанными друг с другом. Они идентифицируют себя с другими подобными поселения­ми, несмотря на большие расстояния между ними, благодаря общему языку мироощущения и общей символике. Даже если они не говорят на одном языке и между ними нет родственных связей, они способны «понимать язык символов».

По грандиозному маршруту Средняя Азия – Шелковый путь некогда передвигались не только караваны с товарами, но и культурные и духовные ценности, из которых до наших дней дошли только символы, понятные и доступные большой группе народов, населявших издревле эту территорию. Естественно, помимо языков, религии, обычаев, это прежде всего гостеприимность. Думаю, это та ценность, которая одновременно является и стратегией, необходимой в конечном итоге для выживания. Гостеприимность – это весьма практичный обычай, необходимый для отношений в обществе. Все, что связано с миром лошадей, соколиной охотой, открытыми прост­ранствами, чувством свободы, являет­ся частью и опорой точек соприкосновения степных народов.

В отличие от других народов в современном казахском обществе прослеживается древнее нас­ледие, оставшееся от предков не в виде реликвии, а как живое чувство, питавшее философские и этические взгляды своего народа, которые проникнуты любовью к природе и человеку. Ведь не зря казахи называют всех людей Адам баласы (детьми Адама). В настоящее время это культурное и идеологическое наследие приобрело большую актуальность, поскольку оно отвечает насущным заботам и интересам, так называемых восточных обществ. Среди наиболее важных элементов этого наследия мы можем выделить идео­логическую и религиозную терпимость, трепетное отношение к живой природе, миролюбие. В сущнос­ти задача мировой культуры как таковой должна состоять в том, чтобы привить эти качества у их носителей. Но, к сожалению, путь к такой трансформации долог и тернист…

Впрочем, на примере Казахстана мы видим, что возможно сохранение традиций как части новых технологий и образа жизни. В 550-й юбилей создания Казахского ханства мы поздравляем вас и желаем долгих лет следования по выбранному вами пути согласия и процветания.

– Вы говорили о неких совпадениях в истории Испании и Казахстана. Можно ли подробнее об этом?

– В становлении наших стран – Казахстана и Испании – прослеживаются несколько важных моментов сов­падений. Прежде всего территории обеих стран были «транзитными коридорами», по которым в течение веков и даже тысячелетий проходило бесчисленное количество народов. Еще одно совпадение – это возраст наших государств, возникших в качестве таковых немногим более 5 веков назад. Далее у каждого государства было двое основателей: у вас – Керей и Жанибек, у нас – Изабелла и Фердинанд.

Мы, как два моста между разными мирами, служим единой цели – диалогу и консолидации. Тут проходили не только купцы, воины и кочевники, но и различные культуры, языки, религии, мудрость, поэзия, наука и многое другое, что служило обогащению жителей этих огромных территорий. На вашей земле происходили переселения народов, вторжения, перемещение торговцев и караванов с востока на запад и наоборот, а на нашей – преимущественно с юга на север, хотя нам также приходилось встречать гостей с севера и с моря, как из Атлантики, так и прежде всего из Средиземноморья.

Во второй половине XV века в регионе, где расположен Казахстан, начался процесс слияния различных кочевых племен, которые, помимо культурных особенностей и схожих обычаев, были связаны родственными отношениями или общими предками. Возникновение первых казахских ханств, на пути которого было много трудностей и сражений, завершилось к середине XVI века, когда сложилась казахская нация. Мы знаем, что слово «казак» произошло от древнетюркского «свободный, независимый» и в общем отражает характер народа, который во все времена стремился к свободному и независимому существованию.

Примерно в это же время, в 1469 году, на Иберийском полуострове в результате бракосочетания принцессы Изабеллы и наследного принца Арагона Фердинанда был создан династический союз королей Кастилии и Арагона. В 1474 году, после смерти своего отца, Изабелла Кастильская стала королевой, получив во владение все королевство, и провозгласила своего супруга соправителем, предоставив ему все соответствующие полномочия. Фердинанд Второй Арагонский взошел на трон в 1479 году и провозгласил свою супругу соправительницей, предоставив ей все соответствующие полномочия. С того самого момента началось совместное правление Кастилией и Арагоном так называемых католических королей. Несмотря на то что оба королевства никогда формально не были полнос­тью объединены, все же им удалось объединить чиновничество и двор. На каждой территории действовали свои законы и свои государственные органы, но под мандатом одного и того же монарха. В сущности, наши государства издавна научились жить в поликультурном обществе, в котором переплетаются различные тенденции. Обе страны интересны многообразием языков, фольклора, кулинарии, обус­ловленными особенностями окружающей среды. Принципы общежития у нас по большей части одинаковые, а различия – невелики, и это предопределяет мирное сосущест­вование в обществе, что в свою очередь обес­печивает экономическое и культурное процветание наших стран.

В заключение хотелось бы отметить, что испанское общество с большим интересом отнесется к любым образцам культуры казахского народа, отражающим его артистичность, религиозную толерантность, стремление к миру, уважение к человеку и природе, гостеприимность – качест­ва, отнюдь не чуждые испанцам. Поэтому мы надеемся, что нам удастся представить все эти ценности при помощи наших ресурсов: Фонда изучения и продвижения культуры народов Сибири и Средней Азии и Этномузея народов Сибири и Средней Азии (оба музея находятся в области Толедо, и вход в них бесплатный).

Нами изданы книги, сняты документальные фильмы, проведены конференции, фотовыставки, конкурс документального кино и другие мероп­риятия – и все это о Сибири и ее коренных народах, и вот теперь, в 2015 г., мы решили расширить сферу исследований и включить в нее народы Средней Азии, начиная с Рес­публики Казахстан.

Во-первых, мы хотим создать биб­лиотеку с книгами о Казахстане, ее традициях и сегодняшней жизни. Во-вторых, установить казахскую юрту в Этномузее Испании и создать постоян­ную экспозицию казахских предметов быта, одежды и музыкальных инструментов в 2 музеях. В рамках мероприятий будут проводиться выставки и демонстрации казахского фольклора. Мы включим раздел, посвященный Казахстану, в наш конкурс документальных короткометражек MINIDOC. В апреле будущего года мы планируем провести в Этномузее Толедо «День Казахстана». Уверена, что нашим странам и народам суждено узнать друг друга, установить прочные отношения и взаимопонимание. Слишком много у нас общего. Схожий исторический опыт – это тот багаж, который должен позволить нам сблизиться в новой эпохе XXI века.

Я твердо верю, что, помимо хороших дипломатических отношений между нашими государствами, которые были установлены 11 февраля 1992 года, нам необходимо идти дальше и предложить гражданам Испании возможность напрямую познакомиться с элементами культурного богатства народа Великой степи.









