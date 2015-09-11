Мир под шаныраком Свежий выпуск 1003 Наталья ВАЛУЙСКАЯ

Оказаться на ярмарке – все равно, что перенестись в торговые ряды волшебного восточного базара со своей историей, наследием, стилем. Не случайно базар называют целым миром, сердцем народа. Здесь мы в гостях у народных умельцев из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и России. На большой площади алматинского Арбата царит атмосфера шумного многоголосья, оживленной радости и неожиданных открытий. Вглядитесь, об этом красноречиво говорят улыбки посетителей. Сам воздух наполнен ароматным дыханием Востока, и встретить на ярких лоточках ремесленников можно все, что душе угодно: ювелирные украшения, ковры ручной работы, широко разметавшие свои крылья-узоры, расписную посуду, шелковые платки и ткани, предметы домашнего обихода, мягкие игрушки из войлока. Особенность нынешней ярмарки – установленная в центре площади 8-канатная ханская юрта, покрытая белым войлоком, с полным внутренним убранством.

– Замечательно, что сегодня у нас появились партнеры – Ассоциация изготовителей казахских юрт и изделий народных художественных промыслов Yurt art, – говорит представитель ОФ «Алматинская палата ремесел» Дамели Жанашева. – Они собрали и поставили ханскую юрту. Наших гостей наверняка заинтересует и новшество – мастер-классы по ткачеству терме, плетению шерстяных лент для украшения юрт, а также циклы занятий по совершенствованию народного творческого мастерства для всех желающих.

Вместе заходим внутрь «дома без углов», справедливо считающегося шедевром кочевой цивилизации, символом истории и гордостью нации. Спрашиваю Алибека Куспанова, представителя Yurt art, как возникла идея собрать и поставить нас­тоящую ханскую юрту. Отвечает, что это был единый патриотичес­кий порыв.

– Очень радует, что сегодня возрождаются казахская культура, традиции, народные ремесла, – делится мой собеседник. – Без этого нет полноты жизни, развития, движения вперед. Мы хотели, чтобы посетители знали о становлении казахского этноса, о том, как и где жили наши предки, увидели каждую деталь традиционного жилища, хорошенько все рассмотрели. Стены-кереге мы соединили восемью канатами-каркасами, закрепили дверь, подняли купол-шанырак и вставили 128 уыков – жердей свода с объем­ным изгибом. Это помогает юрте быть более устойчивой. Она символична в бесконечности восьмерки и идеальна, ведь в круге легко спится, дышится, живется.

Шагаю по ярмарке дальше. Вот художник Сева Демидов, он устроил забавную арт-акцию «Я + майка» и расписывает маечки прямо на людях. А это – народный умелец Анастасия Никифорова. Ее шатер «Мастер месяца» полон любознательных женских глаз. Алматинский ювелир работает с серебром и эмалью, делает великолепные тончайшие изделия, призванные украшать внешность и услаждать душу. С удовольствием рассказывает, что технике «перегородчатой эмали», вдохновившей ее, училась в Тбилиси. Техника известна во всем мире, но в Грузии за последние 10 лет минанкари стала национальным видом ремесла. Насчитывает «перегородчатая эмаль» около 20 веков и с тех пор почти не претерпела изменений – тот же материал, процесс, лишь инструмент усовершенствованный. Сейчас Анастасия – единственный мастер в Казахстане, работающий в этой технике. Каждая работа «забирает» минимум два дня. Сначала готовятся эскизы. В творческом потоке автора они могут меняться. «Дружит» эмаль с металлами трех видов: серебро не ниже 925-й пробы, золото и медь. Моя собеседница использует серебро. По эскизу подготавливаются перегородки, выгибаются, постепенно, слой за слоем заполняются эмалью. Высота одной перегородки составляет от 1 до 1,5 мм. Работа из десяти тончайших слоев поэтапно запекается в муфельных печах, проходит шлифовку и полировку. Долгий, трудоемкий процесс. Результат – никогда не тускнеющее изумительное изделие.

Украшениями Анастасия занимает­ся давно. Считает, что любой мастер эволюционирует в своем виде творчества. Путь этот всегда тернист, но интересен.

– Я счастливый человек, – улыбается мастер, – занимаюсь делом, которое нравится, вижу позитивную реакцию покупательниц. Возможно, это не только моя заслуга. Эмаль сама по себе личность, живой организм со своим характером, реагирующий на малейшие колебания настроения. И я радуюсь, что усилиями своего труда могу с вами поделиться.



