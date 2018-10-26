​Мир после спора

В Костанае прошла конференция «Примирение в суде и вне суда». Ее участники обсудили вопросы популяризации медиа­ции как инструмента по разрешению конфликтов. К диалогу пригласили судей, адвокатов, медиаторов.

...Статистика фиксирует, что чаще всего спорят семьи. Нередко жертвами этих исков становятся дети. С принятием Закона «О медиации» ситуация стала медленно, но верно меняться в лучшую сторону. Сегодня в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних говорят, что уже около 80% исков по определению места жительства и порядку общения родителей с ребенком решаются с помощью медиативных соглашений.

– По семейно-брачным спорам, я считаю, медиация должна проводиться на уровне акиматов, – говорит председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних по Костанайской области Карлыгаш Шармухаметова. – Не во всех селах есть медиаторы, но можно было бы создать примирительные комиссии при акиматах, которые работали бы как комиссии по делам несовершеннолетних. В них входили бы аксакалы, психологи, и у нас было бы меньше разводов, меньше споров на тему «с кем жить ребенку».

Тему возрождения древних казахских традиций через суд биев подняли в рамках конференции не случайно. Культура примирения помогала нашим предкам мирно решать многие споры. О некоторых решениях до сих пор ходят легенды. Нередко батыров помнят не столько за их победы на поле брани, сколько за те победы, которые помогли избежать жертв. И сегодня инс­титут медиации помогает возродить эти добрые традиции.

– Недавно рассмотрели спор о разделе наследства, – рассказала судья Костанайского областного суда Агайша Нурлыбаева. – Нас­ледниками оказались граждане стран СНГ, которые в результате переговоров передали часть имущества гражданской жене умершего. А ведь женщина не имела никаких законных прав на это наследство. Такого решения удалось достичь благодаря морали, сохранению семейных ценностей.

Статистика показывает, что все больше исков остаются без рассмотрения именно по причине заключения медиативных соглашений. За 9 месяцев 2018 года в области из 23,7 тыс. дел 2,8 тыс. завершились процедурой примирения.