Министерство по инвестициям и развитию РК планирует обеспечить маленькие села Казахстана хорошей скоростью Интернета. Об этом заявил вице-министр ведомства Сакен Сарсенов в ходе выступления на XIV Международной конференции МАСО по информационным и коммуникационным технологиям, передает корреспондент Kazpravda.kz
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В частности, он сообщил, что Казахстан сейчас занимает 28-е место в рейтинге по электронному правительству из 193 государств мира. Также по индексу Всемирного экономического форума по сетевой готовности Казахстан сейчас занимает 38-е место из 143 стран мира.
"У нас в стране очень развиты телекоммуникационные инфраструктуры, внедрены все последние технологии. Сейчас в Казахстане более 70% населения имеют доступ к Интернету. Но страна огромная, плотность населения очень маленькая, особенно в сельских населенных пунктах у нас есть проблема, связанная со скоростью Интернета. Эту проблему мы решаем. Сейчас Правительство приняло программу, согласно которой в течение пяти – шести лет мы должны села, где живут более 250 граждан, покрыть оптоволоконной связью. То есть вплоть до маленьких сел мы планируем предоставить всему населению очень хорошую скорость Интернета", – отметил Сакен Сарсенов.
Напомним, сегодня в Астане начала свою работу XIV Международная конференция
МАСО по информационным и коммуникативным технологиям в сфере социального обеспечения граждан. Для участия в мероприятии в столицу приехали делегации из 50 стран.