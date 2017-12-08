МИР РК: Соотношение объема валового притока иностранных инвестиций к ВВП в 2022 году увеличится до 19%

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В рамках пресс-конференции в Правительстве РК заместитель председателя комитета по инвестициям МИР РК Лариса Джумагалиева рассказала об основных направлениях инвестиционной политики РК, сообщает Рrimeмinister.kz
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Согласно информации Национального Банка РК после трехлетнего спада в 2016 году приток иностранных инвестиций значительно вырос, составив $21 млрд, что по сравнению с 2015 годом больше на 41,5%.
"Тенденция роста сохраняется и в текущем году. По итогам первого полугодия объем валового притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составил $10,5 миллиарда, что на 8,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – отметила Лариса Джумагалиева.
При этом наибольший рост валового притока ПИИ наблюдается в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность – в 2,2 раза, обрабатывающая промышленность – на 46,7%, транспорт – на 10,3%.
В соответствии с поручением Главы государства МИР РК совместно со Всемирным банком разработана и принята Национальная инвестиционная стратегия, основной целью которой является создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвестиций, ориентированных на обрабатывающий сектор и сопутствующие услуги.
К 2022 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы: валовый приток ПИИ увеличится в 1,26 раза; соотношение объема валового притока иностранных инвестиций к ВВП в 2022 году увеличится до 19%; ПИИ, ориентированные на повышение эффективности (валовый приток ПИИ в обрабатывающую промышленность) увеличатся в 1,5 раза; объем инвестиций в основной капитал несырьевого сектора экономики (за исключением государственного бюджета) увеличится в 1,46 раза; объем внешних инвестиций в основной капитал несырьевого сектора экономики увеличится 1,5 раза.
Также Лариса Джумагалиева отметила, что определены приоритетные отрасли, в которые наиболее выгодно привлекать новые инвестиции, направленные на повышение эффективности.
Эти отрасли можно разделить на две группы. Первое – это отрасли с действующим потенциалом, такие как пищевая промышленность, глубокая переработка нефти, газа и полезных ископаемых (то есть металлургия, химия и нефтехимия), а также машиностроение.
Вторая группа – это перспективные отрасли, такие как ИКТ, туризм и финансы. Данная группа состоит из отраслей, в которых инвесторы могут быть заинтересованы в долгосрочной перспективе.
Также в Стратегии определены приоритетные страны для привлечения инвестиций.
"С учетом экономических возможностей было определено 36 потенциальных стран мира, из них 11 стран для нас являются самыми приоритетными. Это – США, РФ, Великобритания, Германия, Франция, Италия, КНР, Япония, Южная Корея, Турция, ОАЭ. Для работы с каждой из этих приоритетных стран совместно с МИД разрабатывается индивидуальный подход и конкретный план действий", – отметила зампред комитета.
В своем выступлении Лариса Джумагалиева озвучила, что в настоящее время министерством ведется активная работа по привлечению в экономику страны иностранных инвесторов, в том числе транснациональных компаний.
Так, в текущем году реализуются 34 проекта на общую сумму порядка $13 млрд. Из них по 12 проектам начато строительство, 20 проектов начали свою реализацию (разработка документации) и по 2 проектам ведутся геологоразведочные работы.