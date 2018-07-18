МИР РК требует от "Эйр Астаны" убрать безбагажный тариф
В Министерстве по инвестициям и развитию РК прокомментировали введенный АО "Эйр Астана" внутри страны безбагажный тариф, передает Inform.kz.
"В первую очередь необходимо отметить, что согласно статье 13 Закона Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года "О транспорте в Республике Казахстан" на воздушном транспорте, городских и пригородных автобусных перевозках устанавливается бесплатный провоз ручной клади и багажа весом не более 20 килограммов. Общий вес ручной клади, вносимой в салон воздушного судна, и его предельные габариты устанавливаются перевозчиком", – сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на письменный запрос редакции.
Также в МИР РК напомнили, что аналогичное требование прописано в пункте 59 Правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, утвержденных приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 540.
"С мая текущего года АО "Эйр Астана" ввела новый тариф "Базовый" без предоставления пассажиру права провоза бесплатного багажа (весом не более 20 килограммов) на маршрутах по СНГ, кроме городов Москва, Санкт-Петербург, Киев. В результате чего появились жалобы со стороны пассажиров. Комитетом было направлено предписание в АО "Эйр Астана" с требованием незамедлительно привести условия провоза багажа в соответствии с действующим законодательством РК", – подчеркнули в министерстве.