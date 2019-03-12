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​Мир Сергея Калмыкова
Раушан Шулембаева

В Российской академии художеств пройдет выставка его произведений из фондов Государственного музея искусств им. А. Кастеева. Коллекция Калмыкова в музее Алматы – наиболее полное собрание живописи и графики знаменитого художника-авангардиста, чье наследие является частью культуры многонационального Казахстана.

Личность Сергея Калмыкова, представителя русского авангарда, автора более полутора тысяч картин, рисунков, иллюстраций, театральных декораций и литературных текстов, чрезвычайно интересна. Художника отличали неординарность мышления и эксцентричность внешнего облика. Калмыков – яркий и независимый творец.

Родился Сергей Иванович 6 октября 1891 года в Самарканде, в семье заведующего транспорт­ной конторой Российского общества. Вскоре семья переехала в Оренбург, а позже 18-летний Сергей уехал в Москву, где поступил в известную в то время художественную частную школу Константина Юона. Спустя 2 месяца он стал вольнослушателем в Мос­ковском училище живописи, ваяния и зодчества. Но весной 1910 года покинул училище и уехал в Петербург учиться у Мстислава Добужинского и Кузьмы Петрова-Водкина. Они оказали решающее влияние на формирование молодого художника, которого выгодно отличали высокая культура графики и утонченно-условный характер живописи.

С 1924 года Калмыков начинает работать в театре. В 1935-м его пригласили в Алма-Ату, в недавно открывшийся Музыкальный театр, который позднее стал Казахским академическим театром оперы и балета им. Абая. Там он проработал до 1962 года. За это время художник оформил оперы «Аида», «Князь Игорь», «Тоска», «Фауст» и другие. В 1940-м стал членом Союза художников СССР.

Творческий путь талантливого мастера охватывает почти 60 лет – с 1908 по 1967 год. Изу­чая мировое наследие, он открывал для себя свободу фантазии и экс­прессии. Специалисты выделяют в его творчест­ве три линии. Первая ‒ театр и все, что связано с ним. Вторая ‒ этюды с натуры, пейзажи, портреты и натюрморты. Третья ‒ фантазийные композиции, в том числе и к собственным литературным произведениям – «Фабрика Бумов», оперетте «Лунный Джаз», к серии так называемых «Величественных портретов», «Дочерей Великого костюмера». Последняя запись, найденная после смерти в его дневнике, как нельзя лучше характеризует философию Калмыкова: «Что мне какой-то там театр? Или цирк? Для меня вся жизнь – театр». Он сам был актером своей жизни.

– Судьба и многогранное творчество Сергея Калмыкова – это яркий пример тесных культурных взаимосвязей Казахстана и России, – говорит директор Музея искусств Гульмира Шалабаева. – Его наследие сегодня вызывает большой интерес со стороны исследователей и пок­лонников. Выставка «Звездная чаша Сергея Калмыкова» будет «первой ласточкой» претворения в жизнь творческого взаимодействия между нашими музеями. Уверена, экспозиция вызовет огромный интерес и привлечет много посетителей.

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