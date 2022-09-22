Общество
Мир становится хрупким
Нурлан Оразалин, поэт-драматург, лауреат государственной премии РК, член Совета сенаторов РК

Весь мир сейчас проходит сложный геополитический период. Прежде чем делать какие-то выводы, нам всем необходимо понять, что республика находится в центре многих геополитических перипетий. И сейчас важно сохранить в стране мир и стабильность, не поддаться на провокации.

Мы направляем свое развитие на новый путь, строим Справедливый Казахстан. Государству в целом и каждому отдельному гражданину в частности необходимо соблюдать осторожность во всем. Исходя из этой позиции, Президент проявляет мудрую, взвешенную политику сохранения мира в сложных, напряженных условиях.

Каждый человек, проживаю­щий в Казахстане, сегодня должен думать прежде всего о стабильности государства и отодвинуть на задний план личные амбиции. Может, прозвучит высокопарно, как лозунг, но каждый должен любить свою Родину. И в принятии решений, и в образе мыслей стартовать с этой позиции.

Наша задача поддержать человека, который возглавляет нашу страну, дать возможность осуществить реформы, направленные на обеспечение стабильности в Казахстане. Мы должны поддержать его!

Однократный семилетний срок президентства, предложенный Касым-Жомартом Токаевым, – это справедливое решение. Коррект­ная правда – человек, взявшийся за руль управления страной, за этот срок вполне может осуществить все свои помыслы и проявить себя как глава государства. Это знак казахстанского демократического развития на данном этапе. Я поддерживаю данное решение.

Казахстан – родина не для одного народа, в нашей стране проживают представители многих национальностей. Это наш общий дом, и мы все должны понимать, что на фоне мировых событий и локальных январских главное – это обеспечение стабильности на пространстве, которое мы называем Великой степью.

Наш Президент выдержал сложный экзамен в январские дни этого года. Считаю, что без изменения Конституции нельзя было обойтись. И одно из важнейших решений – это срок избрания Президента. Сейчас мир как на ладони. Уже невозможно играть умудренного человека. Надо им быть, а не казаться. И жить чаяниями каждого гражданина, проживающего на территории Казахстана.

Мы долгое время избегали разделения на восток и запад, но сейчас это разделение стало слишком очевидным. Вспоминаются слова Олжаса Сулейменова – нет востока-запада, есть два сына у отца. Это лозунг 60-х годов прошлого столетия, когда мир стоял перед Карибским кризисом.

Сейчас все в разы сложнее, противостояние тяжелее. Надо быть постоянно начеку. В Послании Президента учитываются эти моменты. Мир наш хрупкий, и его надо беречь! Чтобы не повто­рять глобальные ошибки, результат которых мы видим сейчас на мировой арене.

Все меняется. Мир становится сложнее. И мы в такой ситуации должны сплотиться, собраться вокруг нашего лидера, идеи которого приведут нас к результату и сохранят мир и стабильность.

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