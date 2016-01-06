Мир в душе – залог мира в обществе Статьи Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Владыка сообщил, что Рож­дественские богослужения пройдут во всех храмах Казахстана в ночь с 6 на 7 января. Они завершат 40-дневный пост, который предшествовал празднику. Сам он совершит праздничную литургию в Вознесенском кафедральном соборе Алматы сегодня, 6 января, в 23 часа.



– Рождение Спасителя Христа мы называем праздником Божьей любви к людям, – продолжил он. – Ответом на любовь Божью есть наша любовь к ближнему. Всем нам следует быть внимательнее к тем, кто рядом с нами, ведь одним из главных врагов человека является равнодушие. Русский врач немецкого происхождения Фридрих Гааз, живший в XIX веке, произнес знаменитую фразу: «Спешите творить добро». Пусть каждый из нас сделает эти слова жизненным девизом.



Каждому, как сказал владыка, надо стараться не стать источником никаких конфликтов: мир в отдельно взятой душе, семье и коллективе является залогом мира в обществе и стране, залогом мира между народами. Далее митрополит Астанайский и Казахстанский напомнил о недавней, в декабре 2015-го, встрече в Москве в храме Христа Спасителя Президента Казахстана с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, который торжественно вручил Н. Назарбаеву орден Сергия Радонежского I степени.

– Святейший патриарх Кирилл всегда отмечает высокий уровень межнациональных и межрелигиозных отношений в Казахстане и особую роль Нурсултана Абишевича в установлении и поддержании мира в казахстанском обществе и во многих регионах постсоветского пространства. Он называет Президента Казахстана выдающимся государственным деятелем, признанным во всем мире, – подчеркнул митрополит.



Во время московской беседы Президент Казахстана произнес слова, которые, как считает владыка, являются чрезвычайно важными: «В Казахстане основными религиями являются ислам и православие. Эти два столпа духовности – основа согласия в нашем обществе». Еще одно высказывание Главы нашего государства тронуло сердца всех присутствовавших в московском храме: «Отношения России и Казахстана испокон веков были отношениями сотрудничества, добрососедства и дружбы, а в это тревожное время – и союзничества по всем направлениям. Россия – наш союзник и доверительный партнер во всех делах. Дружба России и Казахстана, русских и казахов будет вечной».

Н. Назарбаев поздравил патриарха Кирилла с Новым годом и Рождеством и подчеркнул, что Рождество Христово в Казахстане отмечается как государственный праздник.

Говоря о планах на 2016 год, владыка сообщил, что православная церковь Казахстана готовится отмечать 50-летие преставления преподобноисповедника Севастиана Карагандинского, последнего Оптинского старца, великого молитвенника и чудотворца. Эта дата станет важным поводом обратиться к истории нашей страны, убежден он. Еще одним событием станет принесение в Казахстан весной нынешнего года великой для православных святыни – чудотворной Казанской иконы Божьей Матери, хранящейся с XVI века в Казани.



– Сегодня мы живем в мирном и свободном Казахстане, в атмосфере братолюбия и добрососедства между представителями разных национальностей и конфессий, – подчеркнул митрополит. – Именно потому, что земля эта стала пристанищем миллионов людей в годы репрессий, ссылок и гонений, в душу народа Казахстана прочно вошли понятия взаимопомощи, понимания, милосердия и особой теплоты в человеческих отношениях. Это духовное сокровище всем нам необходимо всемерно оберегать и приумножать.

