​Мир важнее ядерных амбиций

…Современная Хиросима живет полной жизнью, но шрамы от некоторых ударов не заживают никогда – и не должны, поскольку память о них необходима для того, чтобы не допус­тить повторения трагедий. На месте взрыва атомной бомбы, сброшенной на город 6 августа 1945 года, построен большой Мемориальный парк Мира. Сегодня здесь море деревьев и цветов, множество школьников и туристов, памятники и сувенирные магазинчики... А на берегу реки, протекающей через парк, утопает в живой зелени мертвый серый «скелет» здания, остающийся неприкос­новенным вот уже более 70 лет и даже занесенный ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.

Это руины выставочного цент­ра Торгово-промышленной палаты Хиросимы, уцелевшего в самом эпицентре бомбардировки. Сегодня они больше известны как «Гэмбаку дому» – «Атомный купол», самый красноречивый памятник сотням тысяч жертв.

В 2016 году Нурсултан ­Назарбаев, находясь с визитом в Японии, впервые посетил Хиросиму (официальные мероприя­тия как раз проходили в музее на территории Мемориального парка). Тогда мэр города вручил Главе государства знак «Особо почетного гражданина» – это звание с 1963 года присваивается тем, кто внес значительный вклад в дело мира и ядерного разоружения.

За более чем 50 лет таких «особо почетных граждан» у Хиросимы появилось всего дюжины три, и до казахстанского Лидера президентов зарубежных стран в их числе не было. Таким образом жители японского города хотели продемонстрировать, насколько высоко ценят достижения и инициативы Нурсултана Назарбаева, направленные на избавление мира от ядерного оружия.

«Японские города Хиросима и Нагасаки являются общемировыми символами борьбы человечества против оружия массового уничтожения… Посещение Хиросимы и знакомство с объектами Мемориального парка Мира в очередной раз укрепили мою веру в важность выдвигаемых нами инициатив в области ядерного разоружения и нераспространения. Находясь здесь, в Хиросиме, увидев весь ужас последствий взрыва атомной бомбы, призываю лидеров всего мира отказаться от ядерных испытаний, не допустить повторения атомной трагедии», – сказал во время церемонии Президент Казахстана.

В рамках этого же визита, но только в Токио, Нурсултан ­Назарбаев получил еще один знак признания японской стороной его заслуг – Президенту Казахстана была вручена премия Фонда мира Гои «За значительный вклад в ядерное разоружение и нераспространение».

Здесь стоит вспомнить, что в 2016 году, когда происходили эти чествования, исполнилось 25 лет с момента, когда «замолчал» Семипалатинский ядерный полигон, решение о закрытии которого Президент Нурсултан Назарбаев принял 29 августа 1991 года.

Этот шаг запустил очень важные процессы в деле запрещения ядерных испытаний по всему миру. Именно после зак­рытия СЯП мораторий на испытания ядерного оружия был объявлен на еще 4 крупнейших полигонах мира – Новой Земле в России, Неваде в США, Мороруа во Франции и Лобноре в Китае. Неудивительно, что в 2009 году 64-я сессия Генеральной Ассамб­леи Организации Объединенных Наций объявила 29 августа Меж­дународным днем действий против ядерных испытаний. Соответствующая резолюция была принята единогласно.

Кроме того, на заре независимости Казахстан стал первой страной, добровольно отказавшейся от ядерного статуса и соответствующего арсенала оружия, доставшегося по нас­ледству от СССР (а по объему он был, напомним, 4-м в мире).

Закрытие Семипалатинского испытательного полигона и пос­ледующий отказ Казахстана от ядерного оружия определили лидерство нашей страны в области ядерного разоружения и нераспространения, которое руководство республики поддерживает последовательной работой и новыми инициативами на протяжении всех лет независимости. Кроме того, не без деятельного участия нашей страны Центральная Азия стала зоной, свободной от ядерного оружия, – соответствующий договор, подписанный в 2006 году в Семее, стал важным коллективным вкладом в укреп­ление глобальной и региональной безопасности.

Наша страна является участником фактически всех международных соглашений в этой сфере. В 1993 году Казахстан ратифицировал Договор о нераспространении ядерного оружия и строго придерживается взятых на себя в его рамках обязательств, а также является стороной Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) – республика присоединилась к этому документу в 1996 году, фактически сразу после его принятия Генеральной Ассамб­леей ООН, и ратифицировала в 2001 году.

Казахстан придерживается позиции, что данные международные соглашения должны стать основными инструментами для прекращения испытаний ядерного оружия и остановить его распространение, а также активно выступает за скорейшее вступление их в силу и неукоснительное исполнение соответствующих норм всеми странами мира.

«Своим примером мы призываем все страны, стремящиеся к ядерному оружию, сойти с этого опасного пути. Безопасное будущее Земли, нашего общего дома, гораздо весомее ядерных амбиций», – подчеркнул в одном из своих выступлений Нурсултан­ Назарбаев.

К слову, в 2015–2017 годах Казахстан и Япония были выб­раны сопредседателями 9-й конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и на протяжении 2 лет проводили большую работу в этом направлении. В том числе соответствующий месседж исходил и от первых руководителей двух стран: в 2015 году в Астане впервые в истории ДВЗЯИ был подписан совместный документ в поддерж­ку договора на высшем политическом уровне – его завизировали Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев­ и Премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Также в 2015 году, когда мир отмечал 70-летие создания Организации Объединенных Наций и 70-летие бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, Нурсултан­ Назарбаев на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выс­тупил с еще более амбициозной инициативой. Казахстанский лидер призвал сделать построе­ние мира без ядерного оружия главной целью человечества в ХХI веке и предложил принять Всеобщую декларацию ООН по достижению мира, свободного от ядерного оружия.

Резолюция, посвященная этой декларации, была поддержана большинством государств – членов организации и стала важным шагом к принятию юридически обязательного международного документа по запрещению ядерного оружия.

Вместе с тем есть понимание, что, несмотря на объективную необходимость сокращения ядерных вооружений и недопущения ядерного распространения, полностью отказаться от данных технологий в современном мире невозможно. Необходимо создавать условия для того, чтобы страны могли спокойно и безопасно использовать «мирный атом».

В этом направлении реализация одной из важнейших глобальных инициатив также стала возможной благодаря Казахстану – речь о создании первого в мире Банка низко­обогащенного урана под эгидой Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Проект БНОУ был разработан для того, чтобы гарантировать странам, развивающим атомную энергетику, надежный и недискриминационный доступ к необходимому топливу, чтобы им не пришлось разворачивать собственные программы по обогащению урана.

Впервые идея была озвучена МАГАТЭ в 2009 году, Казахстан выразил готовность разместить банк на своей территории. После нескольких лет процедурной и переговорной работы в Астане в 2015-м было подписано Соглашение о соз­дании БНОУ. Разместить его было решено на территории Ульбинского металлургического завода (Усть-Каменогорск), и уже спустя 2 года после зак­лючения соглашения было официально открыто здание банка. Церемония состоялась в рамках 62-й сессии Пагуошского движения ученых, проходившей в 2017 году в Астане.

Эту площадку Глава государства также использовал для того, чтобы поделиться своим видением построения мира без ядерного оружия, обеспечения глобальной безопасности. В частности, он предложил провести легализацию статусов всех де-факто ядерных держав и созвать Саммит стран – обладателей ядерного оружия, призвал государства, входящие в состав региональных безъядерных зон, объединить усилия в борьбе с «расползанием» ядерного оружия, озвучил идею консолидировать все глобальные инициативы по вопросам антиядерного движения.

Свой вклад Казахстан внес и в создание глобального антиядерного движения, такого, чтобы каждый человек на планете смог внести свою лепту в запрет ядерных испытаний и чтобы голос неравнодушных был услышан. С этой целью в 2012 году Нурсултан Назарбаев­ объявил о запуске Проекта АТОМ (анг­лоязычный акроним Abolish Testing – Our Mission – «Отмена испытаний – наша миссия»), который представляет собой онлайн-петицию к правительствам мира с призывом навсегда отказаться от ядерных испытаний и добиться скорейшего вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Подписаться под ней может любой житель планеты. На сегодня это сделали уже более 300 тыс. человек из более чем 100 стран мира.

Самая главная цель Проекта АТОМ обозначена лаконично: создание мира без ядерного оружия. Призывом к этому становятся в том числе истории самих жертв ядерных испытаний, их искалеченные тела и жизни. Один из почетных послов Проекта АТОМ – художник и активист антиядерного движения Карипбек Куюков. Он родился недалеко от Семипалатинского полигона, в 1968 году, когда на объекте вовсю проводились испытания ядерного оружия, и несет на себе последствия этих взрывов. Появившись на свет лишенным рук, Карипбек Куюков сумел стать известным на весь мир живописцем, каждая работа которого – мощный манифест за мир без ядерного оружия.

В 2018 году почетный посол Проекта АТОМ стал лауреатом международной премии «За безъядерное будущее».

«Данная премия – заслуга всего Казахстана! Это оценка огромной и тяжелой работы нашей страны, Президента ­Нурсултана Назарбаева – инициатора Проекта АТОМ. Наша республика своим личным примером показала, как нужно бороться за ядерное нераспространение и разоружение, и стала подспорьем для других государств мира, колеблющихся в вопросе принятия решения за или против безъядерного будущего», – подчеркнул Карипбек Куюков.

...В Мемориальном парке Мира в Хиросиме множество разно­образных памятников. Есть монумент, посвященный Садако Сасаки – жительнице Хиросимы, выжившей после взрыва, с которой связана трогательная история о тысяче бумажных журавликов, исполняющих заветное желание. Есть «Фонтан молитвы» – в память о тех, кто погиб от жажды после взрыва Кенотаф, на котором увековечены имена погибших при бомбардировке.

А еще есть «Пламя Мира» – оно было зажжено 1 августа 1964 года и, по задумке создателей монумента, будет гореть до тех пор, пока все атомное оружие на Земле не исчезнет. И этот огонь не должен стать вечным.