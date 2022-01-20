Мирболат Аюпов назначен главой "Казтелерадио"

Кадровые назначения
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Фото из источника
Приказом министра информации и общественного развития Аюпов Мирболат Хайратович назначен председателем правления АО «Казтелерадио», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.     

Аюпов Мирболат Хайратович родился 26 августа 1963 года в городе Караганде. Окончил факультет «Кибернетика» Московского инженерно-физического института (МИФИ).

С 1986 года – на научной и преподавательской работе в Карагандинском государственном техническом университете. С 1998 года – на руководящей работе в компаниях АО «Алтел» и АО «Казахтелеком». В разные годы возглавлял компании АО «Транстелеком», АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы».

Имеет более 20 лет руководящей работы в отрасли связи и телекоммуникаций, а также телевизионных технологий.

Кавалер ордена «Құрмет», медалей РК, имеет звание «Құрметтi байланысшы».

Главной целью АО «Казтелерадио» является обеспечение населения страны возможностью бесплатного приема государственных программ в различных сетях телерадиовещания. При этом первостепенными задачами являются внедрение и развитие цифрового эфирного телевещания, сети спутникового телерадиовещания, сети государственного радиовещания, продвижение интернет-вещания и обеспечение проведения государственной информационной политики.

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