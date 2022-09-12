Призывать людей к добру и предотвращать злодеяния – великая задача, которая ставится перед нами, верующими,

со времен пророков.

В 622 году достопочтенный пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) произнес свою последнюю проповедь на горе Арафат и Мине, говоря: «О люди, так же, как вы чтите священность этого месяца, этого дня, этого города, почитайте священной жизнь и достояние каждого мусульманина. Возвращайте законным владельцам доверенное вам. Не притесняйте других, тогда и вас не будут притеснять. Не причиняйте несправедливости, и с вами не будут поступать несправедливо. Все те, кто слушает меня, передайте мои слова другим».

Хочется пожелать, чтобы это мудрое напутствие стало путеводной звездой для каждого делегата VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

14 сентября в столице Казахстана вновь соберутся духовные лидеры, жаждущие мира и стабильности, использующие свой авторитет, знания и силы для положительного влияния религии на современный мир. Эти вопросы, в том числе поиск путей оздоровления мировой политики путем высокой духовности, станут внутренней побудительной причиной проведения уже VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Важно отметить, что и по представительству, и по результативности съезды вошли в число значительных межрелигиозных форумов современности.

На мой взгляд, красноречивее слов станет объединение за одним столом лидеров разных религий и вероисповеданий, их общий разговор о взаимоуважении и веротерпимости, несмотря на разные духовные идеологии. Это произведет положительный резонанс, и в этом плане на предстоящий Съезд лидеров мировых и традиционных религий возлагаются надежды как на ведущую диалоговую платформу, где речь будет идти о справедливом идейно-духовном мироустройстве, о человеческой жизни как высшей ценности, которую лжеидеологи подменяют собственными идеями, толкая людей на бессмысленное противостояние и даже смерть.

Сегодня Казахстан в мире признается как государство с устойчивой политической системой и гармоничными меж­этническими и межконфессио­нальными отношениями. Об этом свидетельствует, к примеру, такой факт: по инициативе ОБСЕ казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия переведена на 56 языков стран – участниц организации.

История нашего народа свидетельствует, что казахи являются миролюбивой нацией, мы – сторонники единства и процветания. Мы, казахи, сделали своим жизненным ориентиром слова предков о том, что «в доме, где произошло непонимание и раздор, до сорока дней не будет благополучия». Наш народ на протяжении всей своей истории руководствуется такими традиционными принципами, как «победа – в единстве», «где согласие – там процветание». Поэтому оказывать содействие в примирении конфликтующих сторон ради достижения согласия, остановки кровопролития – одно из фундаментальных качеств менталитета народа Казахстана. А вот склонность к раздору и смуте – вещь чуждая и неприем­лемая и для мусульманина, и для каждого здравомыслящего человека.

Традиционная религия призывает людей возрастать духовно, становиться нравственными и добродетельными, то есть религия – это серьезная воспитательная школа, формирующая высокие нравственные качества. Поэтому мы, духовные лидеры, должны направить эту мощную силу религии на укрепление дружбы, взаимного уважения и согласия между людьми.

На сегодняшний день особо важным является укрепление духовного единства и между мусульманами, и между всеми казахстанцами. Прежде всего нам необходимо духовное единство. Всевышний Аллах в Священном Коране повелевает: «Воистину, верующие – братья. Посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха, – быть может, вы будете помилованы».

Укрепление единства и сплоченности народа Казахстана – одна из важнейших задач. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» отметил: «Призываю всех сограж­дан сплотиться вокруг общенациональных интересов. Мы станем сильной и успешной нацией, когда каждый из нас будет всемерно укреплять единство и твердо следовать принципам справедливости.

Построение Справедливого Казахстана только начинается. Впереди – тернистый путь. Этот курс незыблем и будет продолжен при любых обстоятельствах внутреннего и внешнего характера. Безделью и саботажу места не будет, мы не свернем с намеченного пути!

Вместе мы построим Справедливый Казахстан! Светлое будущее нашей священной Родины – в наших руках».

Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который на протяжении уже 19 лет регулярно проводится в нашей стране, – тому подтверждение. И хотя глобальная пандемия стала большим препятствием проведению общих благих мероприятий, однако это испытание объединило человечество в целом. Мы, мусульманские лидеры, направили обращение к религиозным лидерам мира с добрым намерением – «Мы вместе, у нас общее желание» – и пригласили их помолиться вместе с нами в священную пятницу в одно и то же время. Ряд мусульманских стран мира поддержал призыв и принял участие в онлайн-молебне. Эта инициатива мобилизовала религиозных лидеров для достижения общей цели.

Много созидательных моментов и испытаний, трудных времен и препятствий пережило человечество в своей истории. Много людей умерло от тяжелых заболеваний во время пандемии коронавируса. Те, кто тяжело болен, до сих пор продолжают получать лечение. Обсуждение роли лидеров мировых и традиционных религий в социально-духовном развитии человечества в пост­пандемический период на масштабной международной встрече в Нур-Султане станет разумным и нужным шагом.

В любой ситуации люди, как потомки Адама и Евы, должны научиться заботиться и поддерживать друг друга. Роль религиозных лидеров в таком учении всегда была велика. Для каждого человека, который переживает уныние и упадок сил, теплое слово, несомненно, будет лекарством и утешением для души. Достопочтенный пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) всегда поощрял и призывал мусульманскую умму говорить только благие слова. Если мы сможем излучать теплоту своих сердец среди окружающих нас людей, рассеивать страх и вселять надеж­ду на лучшее, мы терпеливо преодолеем любое испытание.

Пандемия объединила представителей религий и население стран в целом, благодаря этому священнослужители смог­ли широко пропагандировать в обществе общечеловеческие ценности. Люди во всем мире смогли сообща пережить такое тяжелое испытание, оказывая всевозможную поддерж­ку друг другу.

Всевышний в 155 аяте суры «Бакара» сказал: «Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых», тем самым указывая, что все тяготы в жизни временны. Таким образом, можно считать, что пандемия продемонстрировала человечеству важность проявления терпения и умеренности во всем.

Главная задача всех религиозных деятелей – способствовать укреплению единства в обществе. В начале нынешнего года ДУМК объявило для имамов в их религиозной службе

2022-й Годом ислама как религии единства и солидарности. Это решение положительно влияет на укрепление стабильности в стране. Ежедневная смена позиций и нестабильность в современном мире доказали справедливость казахской пословицы: «Не тот побеждает, кто больше проявляет силы, а тот, кто силен духом». Действительно, никто и ничто не смогут сломать дух единой страны.

Всевышний Аллах в Священном Коране предупреждает: «Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и посягательстве». Люди, желающие получить довольство Аллаха, будут выполнять повеление Творца, призывать ближних на путь истины, широко распрост­ранять в обществе ценности справедливости, равенства и нравственности, примирять обиженных людей, помогать друг другу в добрых делах.

Обеспечение мирной жизни на земле – это потребность человечества. Это общая работа, которая не должна рассматриваться только в одностороннем порядке, она должна реализоваться в рамках договоренностей и взаимопонимания лидеров разных конфессий. При этом им необходимо будет разрешать разногласия, возникающие по религиозным вопросам, на основе согласия, взаимопонимания и диалога.

Милосердие, доброта и снисходительность являются общими нравственными принципами для всех религиозных сообществ. Человек, который хочет, чтобы такие нравственные ценности процветали в его стране, должен прежде всего начинать с внутреннего преоб­ражения и воспитания себя.

Бисмиллахир рахманир рахим! С Именем Аллаха Милос­тивого и Милосердного!

Вся хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение пророку Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем последователям.

Пусть Всевышний Аллах укрепит солидарность и единство народа Казахстана и прославит нашу независимость. Аминь!