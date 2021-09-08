​Мирный атом

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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Конференция «Семипалатинский испытательный полигон: наследие и перспективы развития научно-технического потенциала» собрала ученых и политиков из 20 стран. Как отметил посол США в Казахстане Уильям Мозер, указ Президента Нурсултана ­Назарбаева от 29 августа 1991 года внес исторический вклад в дело нераспространения ядерного оружия. Многие страны поддержали молодую республику, выбравшую миролюбивый курс. Например, Япония стала оказывать помощь в лечении казахстанцев, страдающих вызванными радиацией заболеваниями. США и Россия внесли большой вклад в масштабное исследование территории полигона на радиационную загрязненность.

Малоизвестный факт привел генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков. В 1953–1957 годах на площадках 4 и 4 «А» в зоне «Опытного поля» проводили испытания жидких и порошкообразных боевых радиоактивных веществ. Их изготавливали из отходов радиохимического производства либо путем облучения.

– После вывода военных подраз­делений оставалось немало объек­тов, содержащих чувствительную информацию о технологии проведения ядерных испытаний, – отметил Эрлан Батырбеков. – Это, например, контейнеры «Колба», специальное технологическое оборудование, штольни на площадке «Дегелен». Сейчас все объекты приведены в состояние, исключающее проведение когда-либо военных испытаний.

К 30-летию закрытия ядерного полигона в НЯЦ завершили комп­лексное обследование его территории. В соответствии с законопроек­том «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности», который планируется рассмотреть до конца 2021 года, часть полигонных земель, признанных безопас­ными, может быть возвращена в хозяйственный оборот. Такие примеры уже есть.

Программа конференции рассчитана на 3 дня. Участники смогут обсудить широкий круг тем, в том числе по перспективам атомной энергетики, технологии управляемого термоядерного синтеза, радиационной экологии и медицины, укреплению режима нерасп­ространения ядерного оружия. 

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