Мирный атом: мифы и реальность

Решение задач осложняется не только увеличением численности населения, а следовательно, и ростом энергопотребления, но и ограниченностью запасов ископаемых энергоресурсов. В обозримом будущем единственным источником, способным существенно увеличить свою долю в мировом балансе и покрыть растущие потребности человечества, является ядерная энергетика.

Сегодня по всему миру возводится 68 новых ядерных реакторов, большинство из них – в Китае, который стремится быстро снизить зависимость своей электроэнергетики от традиционного каменного угля. Шесть реакторов возводятся в Индии, которая намерена к 2032 году увеличить производство энергии на АЭС в 14 раз. О намерении развивать ядерную энергетику объявили члены Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива, Алжир, Египет, Марокко и Тунис.

Растет рынок ядерных товаров и услуг, на котором немалая доля принадлежит Казахстану. Как подчеркнул Глава государства в своем Послании «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее», потребность в дешевой атомной энергии в обозримой перспективе развития мира будет только расти. РК – мировой лидер в добыче урана. Мы должны развивать собственное производство топлива для АЭС и строить атомные станции. Важным аргументом в пользу развития ядерной энергетики является ее неразрывная связь с высокими технологиями, которые могут дать импульс качественному развитию всей экономики государств, специализирующихся на экспорте нефти, и согласуются с задачей внедрения в нашей стране наукоемкой модели экономики.

Однако в мире есть и противники ядерной энергетики. Их позиция основана скорее на эмоциональном восприятии, чем на научном анализе, однако вполне объяснима. Ужасные последствия американских бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в общественном сознании стали проецироваться на аварии на атомных электростанциях. Для многих казахстанцев, в памяти которых еще живы воспоминания о Семипалатинском ядерном полигоне, само слово «ядерный» несет в себе угрозу.

Борьба за ядерное разоружение, начинавшаяся как общественное движение и имевшая практические последствия в виде заключения международных договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений, на определенном этапе стала дополняться движением против ядерной энергетики. В основе этого движения лежат гипертрофированные представления о тех потерях, которые могут быть связаны с наруше­ниями в работе ядерных реакторов и АЭС, а также с тем, что ученые называют «радиофобией». Поскольку ядерная энергетика довольно быстро завоевала прочные позиции в энергобалансе многих развитых стран, радиофобия стала обрастать новыми мифами. Попробуем разобраться с ними.

Миф первый. Атомные электростанции наносят непоправимый урон окружающей среде.

В действительности ядерная энергетика – экологически чистая отрасль. Она в отличие от наиболее распространенных на сегодня газовой и угольной генераций не загрязняет окружающую среду выбросами дыма и углекислого газа. Между тем, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, именно загрязнение воздуха является причиной преждевременной смерти около 1 млн. людей в год.

За всю историю эксплуатации атомных станций произошло всего 3 крупных аварии – на американской АЭС Тримайл-Айленд в 1979 году, в Чернобыле – в 1986 году и на АЭС «Фукусима-1» – в 2011 году. Хотя они имели широкий общественный резонанс и ущерб от них был достаточно значительным, но в сравнении с другими видами генерации, например, угольной и даже газовой, с учетом экологического ущерба и вреда для здоровья людей в расчете на общее количество наработанных часов, атомная генерация более безопасна – в атомной отрасли реже случались аварии и происшествия.

Один из главных аргументов противников ядерной энергетики заключается в том, что весь цивилизованный мир отказывается от атомных электростанций и активно развивает «зеленую» энергетику. В действительности даже самые технологически развитые страны, хотя и развивают ветряную, солнечную и другие виды альтернативной энергогенерации, но и от атомной отнюдь не отказываются.

По мнению экспертов, для удовлетворения глобального спроса на энергию к 2050 году потребуется на 75% увеличить первичное энергоснабжение. Если не будет предпринято шагов по снижению выбросов, то за тот же период связанные с выработкой энергии выбросы углекислого газа почти удвоятся. При этом уже сегодня атомные станции в Европе позволяют избежать ежегодно эмиссии 700 млн. тонн СО2, а в Японии – 270 млн.

Миф второй. Все развитые страны отказались от ядерной энергетики.

На самом деле решение о постепенном закрытии всех АЭС приняла лишь одна Германия, но и в ней на сегодняшний день АЭС дают 16% всего электричества. При этом сокращение доли ядерной генерации ФРГ компенсируется в основном ростом генерации газовой и даже угольной, а не только «зеленой».

После аварии на АЭС «Фукусима-1» по всей Японии прошли массовые акции протеста против АЭС. Учитывая общественные настроения, в преддверии выборов находившаяся в тот момент у власти Демократическая партия Японии приостановила работу всех АЭС и приняла программу о полном отказе от ядерной генерации к 2030 году. Попытка использовать антиядерные настроения оказалась неудачной, и в декабре 2013 года демократы проиграли всеобщие выборы. Пришедшая к власти Либерально-демократическая партия и новый премьер-министр Синдзо Абэ приняли решение о постепенном возобновлении работы национальных АЭС после ужесточения требований к их безопасности.

Рассматривая отношение развитых стран к ядерной энергетике, уместно напомнить о том, что в своем Послании «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» Президент поставил задачу выйти на уровень развития государств, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Глава государства отметил, что страны – члены ОЭСР прошли путь глубокой модернизации, имеют высокие показатели инвестиций, научных разработок, производительности труда, развития бизнеса, стандартов жизни населения. Поэтому индикаторы стран ОЭСР с учетом их будущей долгосрочной динамики были определены в качестве базовых ориентиров для Казахстана на пути в число 30 развитых государств планеты.

Ядерная энергетика занимает важное место в экономике сран ОЭСР. На них приходится 85% мировых мощностей ядерной генерации энергии. Вопросами развития ядерной энергетики занимается специальное Агентство по ядерной энергии ОЭСР. По его данным, наибольшую долю в производстве электричества ядерная энергия занимает во Франции – 77,8%. Весьма велика эта доля в Словакии (54,5%), Бельгии (51,9%), Швеции (37,9%), Швейцарии (35,5%). США располагают крупнейшей в мире ядерной энергетикой, там работают 104 реактора, которые производят около 20% всего элект­ричества. Британия после 20-летнего перерыва приняла решение о строительстве новой АЭС из двух реакторов, которая будет сдана в эксплуатацию в 2023 году и обеспечит до 7% потребностей страны.

Миф третий. Фукусима показала, что обеспечить безопасность АЭС невозможно.

Одним из главных направлений развития ядерных технологий стало повышение надежности и безопасности АЭС. Физическая ядерная безопасность стала темой международных саммитов, третий из которых прошел 24–25 марта в Гааге. Безопасность ядерной энергетики обеспечивается и постоянным контролем со стороны экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В большинстве стран реакцией на Фукусиму стал не отказ от ядерной энергетики, а ужесточение контроля и повышение требований к безопасности АЭС.

В целом специалисты оценивают уровень безопасности на находящихся сегодня в эксплуатации энергоблоках второго поколения как достаточно высокий. А строящиеся энергоблоки третьего поколения по безопасности и надеж­ности намного превосходят те, что строились 5–10 лет назад. Срок эксплуатации реакторов увеличился с 25 до 60 лет.

...Для развития ядерной энергетики в Казахстане имеются все необходимые предпосылки.

Во-первых, наша страна занимает второе место в мире по запасам урана (19% мировых разведанных запасов).

Во-вторых, у нас есть собственная уранодобывающая и перерабатывающая промышленность с перспективой создания полного ядерно-топливного цикла, включающего отсутствующие на сегодняшний день этапы конверсии и обогащения урана, а также производства тепловыделяющих сборок.

В-третьих, Казахстан имеет опыт эксплуатации первого в мире опытно-промышленного реактора на быстрых нейтронах БН-350 (в настоящее время выведен из эксплуатации). Продолжают действовать три ядерных реактора в исследовательских целях.

В-четвертых, у нас с советских времен сохранились уникальная научная база для исследований в области ядерной физики. Имеется инфраструктура для проведения фундаментальных и прикладных исследований в области ядерной энергетики и ядерной физики, в том числе выполнения работ по обоснованию безопасности атомной энергетики, испытаниям перспективного топлива для ядерных реакторов, разработке проектов ядерной техники.

В-пятых, создана законодательная и нормативная база, регулирующая основные аспекты деятельности по мирному использованию атомной энергии, в том числе Стандарты государственных услуг в сфере использования атомной энергии и Правила физической защиты ядерных материалов и ядерных установок.

Не случайно Казахстан, вы­двинув свою кандидатуру в непостоян­ные члены Совета безопасности ООН на 2017–2018 годы, в своей предвыборной кампании делает акцент на обеспечении ядерной, водной, продовольственной и энергетической безопасности. Концепция международной выставки EXPO 2017, которая пройдет в Астане, строится вокруг темы «Энергия будущего». Она должна обеспечить не только энергетическую, но и экологическую безопасность, создать условия для экономического и социального развития при сохранении культурного и биологического разнообразия. И ядерная энергетика, без сомнения, станет важным элементом этой энергии будущего.

Еркин ТУКУМОВ,

заведующий аналитическим отделом Совета безопасности РК