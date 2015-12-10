Атомная энергетика предполагает сотрудничество в самых разных областях: это не только производство электроэнергии, но и использование мирного атома в машиностроении, медицине, развитии альтернативных источников энергии. В этом контексте знаковым событием можно считать начало полноформатной работы центральноазиатского регионального офиса «Росатома» в Астане. Первыми его шагами стали открытие Информационного центра по атомной энергии, а также заключение меморандумов о сотрудничестве с национальными компаниями «Казахстан Инжиниринг» и «Астана ЭКСПО-2017».

– Не случайно мы открываем регио­нальный офис в этом замечательном городе, который вырос буквально у всех на глазах, – поделился впечатлениями с журналистами президент компании «Росатом – Международная сеть» Александр Мертен. – Первый раз в казахстанской столице я был в 1999 году, когда госучреждения только переезжали сюда, и, по сути, был развит один берег реки, а вокруг была степь, а попав сюда в сентябре текущего года, я, честно говоря, был поражен и искренне вам завидую, что живете в таком современном, замечательном мегаполисе, где все сделано для людей.

На региональный центр возлагается работа по продвижению продукции и услуг предприятий «Росатома», то есть бизнес-девелопмент, в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане, Кыргызстане и Монголии.

Презентуя деятельность «Росатома», Александр Мертен подчеркнул, что государственная корпорация по атомной энергии России на сегодня включает более 300 предприятий, на которых работают порядка 260 тыс. сотрудников.

– Мы производим продукцию и оказываем услуги не только в ядерной энергетике, но и в производстве оборудования для тепловой энергетики, газонефтехимического комплекса и так далее, – сказал он. – Госкорпорация является владельцем единственного в мире атомного флота, обеспечивающего прохождение судов по Северному морскому пути. Чтобы представлять интересы наших предприятий за рубежом, было принято решение о создании сети региональных центров «Росатома» в мире. Эту работу возглавила наша компания «Росатом – Международная сеть». Мы управляем региональными центрами, которые созданы по всему миру. 11 офисов региональных цент­ров присутствуют на всех континентах – от Вашингтона до Сингапура. И один из таких региональных цент­ров мы открыли в Астане.

Александр Мертен отметил, что Казахстан является для госкорпорации важным партнером, с которым установлены давние и прочные взаимоотношения.

– С «Казатомпромом» у нас создано 6 совместных предприятий. Как известно, Казахстан является страной № 1 по добыче урана в мире, – напомнил он. – Исторически совместно с казахстанскими партнерами мы осуществляем добычу урана в вашей стране и рады тому, что применяемый нами метод скважинного подземного выщелачивания является на сегодня наиболее прогрессивным. Мы сотрудничаем также в сферах обогащения урана, поставки топлива для исследовательского реактора, обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами.

…Есть все предпосылки к тому, чтобы расширять и углублять парт­нерство наших стран при использовании ядерной энергии в различных мирных целях. Наглядное подтверждение тому – открытие в столичном Дворце школьников Информационного центра по атомной энергии. Для Казахстана, на территории которого десятки лет действовал Семипалатинский ядерный полигон, весьма актуальными являются вопросы просвещения в сфере современных ядерных технологий, популяризации науки и инноваций. Сегодня такие информационные центры «Росатома» действуют в 18 регионах РФ, а также во Вьетнаме, Турции, Бангладеше, Беларуси.

Новый центр оснащен современным мультимедийным оборудованием: уникальными видеопрограммами на русском и казахском языках, макетом «Универсальный радиометр», с помощью которого можно измерить уровень радиации в организме, интер­активным макетом атомной станции, сенсорным киоском со специальным программным обеспечением, просветительскими баннерами.

– Благодаря такому центру молодежь поймет, что такое энергетика, начнет связывать свою жизнь с техническими специальностями, – отметил на торжественном открытии центра министр энергетики РК Владимир Школьник. – Все это будет способствовать развитию науки, техники, а следовательно, повышению уровня жизни казахстанцев.

В свою очередь президент «Рос­атом – Международная сеть» Александр Мертен привел данные социо-логических опросов, согласно которым в городах, где работают подобные центры, молодежь все чаще выбирает технические специальности. Ведь их основная цель – доступно рассказать жителям о принципах использования атомной энергии. Очень важно, что в своей деятельности центр будет сочетать современные и традиционные просветительские мероприятия, понятные и интересные разным группам посетителей – от самых юных до старшего поколения.

…На развитие сотрудничества в таких областях, как производство оборудования для атомной и тепловой энергетики, газонефтехимии, поставки их на рынки Казахстана и третьих стран, нацелен меморандум о взаимопонимании и стратегическом сотрудничестве, который подписали президент «Росатом – Международная сеть» Александр Мертен и председатель правления АО «НК «Казахстан Инжиниринг» Ерлан Идрисов. Стороны планируют создать совместную рабочую группу для определения формата и участников сотрудничества на территории Казахстана, разработки предложений по совместным проектам.

В ходе своего приезда в Астану А. Мертен заключил также меморандум о сотрудничестве с председателем правления НК «Астана ­ЭКСПО-2017» Ахметжаном Есимовым. На церемонии подписания документа руководитель нацкомпании «Астана ­ЭКСПО-2017» отметил, что Глава государства особое внимание уделяет привлечению потенциала как национальных, так и транснацио­нальных компаний. Установление сотрудничества с международными компаниями – одна из ключевых задач ­ЭКСПО-2017. А. Есимов выразил уверенность, что заключение меморандума позволит создать платформу для взаимовыгодного сотрудничества с «Росатомом», провести выставку «ЭКСПО-2017» на высоком уровне.

– Подписание меморандума – это начало нашей совместной работы с компанией «Астана ЭКСПО-2017», – сказал президент «Росатом – Международная сеть». – Мы планируем разработать совместный план продвижения наших брендов – международной выставки «ЭКСПО-2017», в первую очередь через сеть зарубежных представительств госкорпорации, и бренда «Росатом» – во время подготовки и проведения выставки.

Как прокомментировал А. Мертен, ЭКСПО – это значительный форум, по уровню сравнимый с проведением Олимпиады. И госкорпорация «Рос­атом» будет принимать активное участие в работе выставки, само название которой – «Энергия будущего» – близко ей по духу. Тем более, гос­корпорация может предложить немало интересных уникальных технологий. Это и реакторы на быстрых нейтронах, и технологии в области во­зобновляемых источников энергии, и высокоемкие аккумуляторы.

К примеру, венгерское предприя-тие «Ганз ЕЕМ», принадлежащее «Росатому», разработало технологию мини-ГЭС в контейнере. После доставки оборудования на место в течение 25 дней осуществляются его наладка, подключение, и мини-ГЭС может вырабатывать электроэнергию. Благодаря небольшой стоимости этого оборудования проект привлек внимание в странах Центральной Азии и других регионах.

Заинтересованность к приобретению мини-ГЭС проявил и Казахстан. О намеченных переговорах по поставке целого каскада мини-ГЭС с акиматом Алматинской области сообщил генеральный директор регионального центра «Росатом – Центральная Азия» Сергей Громов. По его словам, рассматривается проведение в перспективе встреч по этому вопросу с руководством Восточно-Казахстанской области.

Или другой пример. Подразделение наук и инноваций госкорпорации изобрело установку «Кондор», которая позволяет в режиме реального времени сканировать дорожное полотно и проверять его состояние, передвигаясь со скоростью 80 км в час. Многофункциональный сканер бесконтактно производит диагностику покрытия на глубину до трех мет­ров, отслеживая толщину и расположение слоев, плотность, наличие шероховатостей, трещин и других повреждений.

Своим потенциальным партнерам российские ядерщики предлагают также проекты в ядерной медицине, позволяющие, к примеру, выявлять на ранних стадиях и лечить онкологические заболевания. Поэтому не исключено совместное развитие этих технологий и открытие в Казахстане ядерного медицинского центра.

Все эти разработки довольно востребованы в разных странах.

На встрече А. Мертена с журналис­тами была поднята и тема возможного строительства АЭС в Казахстане. Вопросы выбора типа атомного реактора, площадки для строительства и другие пока остаются открытыми.

Как проинформировал президент «Росатом – Международная сеть», госкорпорация на сегодня является одним из глобальных игроков мирового рынка ядерных технологий, важнейшим конкурентным преимуществом которого является наличие полного ядерно-топливного цикла. В структуру «Росатома» входят предприятия, работающие на всех стадиях технологического цикла, – от добычи и обогащения урана, создания ядерного топлива, производства оборудования и инжиниринга до эксплуа­тации атомных станций и технологий обращения с отработавшим топливом и ядерными отходами. По его словам, корпорация предлагает своим зарубежным клиентам современный проект атомной станции поколения 3+, так называемого постфукусимского типа, в котором учтены все требования МАГАТЭ в области безопасности.

– Мы не занимаемся политикой, мы занимаемся бизнесом, в котором для нас две главные составляющие – это безопасность наших технологий и взаимовыгодное экономическое сотрудничество, – резюмировал А. Мертен.