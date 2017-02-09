​Мирный диалог продолжается

Ануар Калмыков

Высокопоставленные эксперты России, Турции и Ирана провели 6 февраля в Астане первое заседание совместной технической группы в рамках Астанинского процесса переговоров между правительством Сирии и вооруженными оппозиционными группами. В нем также приняли участие делегации Организации Объединенных Наций и Иордании.

Как отмечается в комментарии Министерства иностранных дел по итогам переговоров, данная встреча, прошедшая в деловой и конструктивной обстановке, показала востребованность Астанинской платформы, заложенной благодаря поддержке и авторитету Президента Казахстана ­Нурсултана Назарбаева, для обсуж­дения вопросов по укреп­лению режима прекращения огня в Сирии. Глава казахстанского государства известен на международной арене своими миротворческими инициативами и конкретным вкладом в урегулирование конфликтных ситуаций и снижение напряженности в отношениях между государствами мира.

«Встречи в Астане по сирийскому урегулированию, организованные при содействии и активном участии специального представителя Генерального сек­ретаря ООН Стаффана де Мистуры, направлены на поддержку Женевского процесса. В этой связи убеждены, что следующее заседание технической группы, запланированное предварительно на 15–16 февраля текущего года в столице Казахстана, позволит создать необходимые условия для запуска очередного раунда Женевских мирных переговоров под эгидой ООН», – подчеркивает МИД РК.

Предоставление Казахста­ном площадки для встреч заинтересованных сторон и укрепление Астаны как миротворческой столицы являются реальным вкладом нашей страны в процесс урегулирования сирийского кризиса в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы. Казахстан, как отмечается в комментарии внешнеполитического ведомства, будет продолжать прилагать максимальные усилия и предпринимать последовательные шаги, чтобы находить практическое решение вопросов, связанных с региональной и глобальной безопасностью. 

Популярное

Все
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Как перестать терять людей в ДТП?
Выбор во имя жизни
В забое станет безопасней
Полеты над Бурабаем
Концептуальные аспекты новой Конституции
В мир удивительных открытий
Три счастливых дня
Усы, лапы и хвосты поборолись за призы
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Серке, Сералы, Сер-аға...
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Интеллектуальный капитал в действии
Краевед по велению души
Закон Республики Казахстан О ратификации Договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан
Педагог работает на будущее страны
МВД раскрыло наркосхемы с участием иностранцев
Токаев подписал Указ о присвоении звания «Халық қаһарманы»
Назначен первый заместитель Премьер-министра
В Казахстане усиливают контроль за безопасностью такси
Вручены государственные награды от имени Президента
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Песнь домбры зазвучала в степи
Мыслитель планетарного масштаба
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Учиться делать правильный выбор
Озеро надежды: история любви и прощения на берегу Иссык-Куля
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
Названы самые желанные бренды мира
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
Когда в ауле не хватает девушек...
В Алматы открылся международный инновационный вуз
Касым-Жомарт Токаев наградил Андрея Бабиша орденом «Достық» І степени
Құлагер казахского кино
Казахстан одержал ещё две победы на ЧМ по настольному теннису в Лондоне
Мечтает о спортивных победах
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]