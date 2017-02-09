​Мирный диалог продолжается

Высокопоставленные эксперты России, Турции и Ирана провели 6 февраля в Астане первое заседание совместной технической группы в рамках Астанинского процесса переговоров между правительством Сирии и вооруженными оппозиционными группами. В нем также приняли участие делегации Организации Объединенных Наций и Иордании.

Как отмечается в комментарии Министерства иностранных дел по итогам переговоров, данная встреча, прошедшая в деловой и конструктивной обстановке, показала востребованность Астанинской платформы, заложенной благодаря поддержке и авторитету Президента Казахстана ­Нурсултана Назарбаева, для обсуж­дения вопросов по укреп­лению режима прекращения огня в Сирии. Глава казахстанского государства известен на международной арене своими миротворческими инициативами и конкретным вкладом в урегулирование конфликтных ситуаций и снижение напряженности в отношениях между государствами мира.

«Встречи в Астане по сирийскому урегулированию, организованные при содействии и активном участии специального представителя Генерального сек­ретаря ООН Стаффана де Мистуры, направлены на поддержку Женевского процесса. В этой связи убеждены, что следующее заседание технической группы, запланированное предварительно на 15–16 февраля текущего года в столице Казахстана, позволит создать необходимые условия для запуска очередного раунда Женевских мирных переговоров под эгидой ООН», – подчеркивает МИД РК.

Предоставление Казахста­ном площадки для встреч заинтересованных сторон и укрепление Астаны как миротворческой столицы являются реальным вкладом нашей страны в процесс урегулирования сирийского кризиса в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы. Казахстан, как отмечается в комментарии внешнеполитического ведомства, будет продолжать прилагать максимальные усилия и предпринимать последовательные шаги, чтобы находить практическое решение вопросов, связанных с региональной и глобальной безопасностью.