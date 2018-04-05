​Мирный опыт на экспорт

О направлениях и перспективах партнерства между двумя странами, а также о подготовке к предстоящему визиту Президента Мун Чжэ Ина в нашу республику на встрече с представителями ведущих казахстанских СМИ рассказал директор Национальной дипломатической академии Южной Кореи Чо Бенг Дже.

Он, в частности, обратил внимание на «Политику северного сотрудничества», которая принята новым Президентом Южной Кореи. Документ предусматривает укрепление и расширение взаимодействия государства со странами евразийского континента, в том числе и с Казахстаном.

Одна из первых тем, обсуждавшихся на встрече, касалась обс­тановки на Корейском полу-острове. Как рассказал директор академии, сейчас их страна взяла курс на формирование мирного взаимодействия и сотрудничества с северным соседом. В этом контексте, по его словам, очень ценным будет опыт Казахстана в проведении мирного диалога и продвижении идей ядерного разоружения.

– Мы с большим уважением относимся к политике Президента Нурсултана Назарбаева в вопросах ядерного разоружения и мирного диалога, – сказал Чо Бенг Дже. – Считаем, что модель отказа от ядерного оружия, которую реализовал Казахстан, полностью применима и в отношении КНДР. Также мы очень благодарны вашей республике за постоянную поддержку в воп-росах ядерного разоружения и мирного диалога на Корейском полуострове.

По мнению директора академии, на встрече глав двух государств, которая планируется в рамках официального визита Президента Мун Чжэ Ина в первом полугодии 2018 года, обязательно будет рассмотрен вопрос построения мира без ядерного оружия.

– Между нашими странами на протяжении уже более 25 лет складываются теплые, дружественные взаимоотношения, – отметил гость. – Казахстан для нас очень ценный партнер. С 2009 года двустороннее взаимодействие выведено на уровень стратегического партнерства.

В качестве одного из перспективных векторов сотрудничества Чо Бенг Дже выделил принятую по инициативе Президента Казахстана программу инфраструктурного развития «Нұрлы жол». Он отметил, что корейские инвесторы рассматривают возможности активного участия в ней.

– Сейчас не только Республика Корея, но и все мировое сообщество с большим интересом наб­людает за активным развитием стран Евразии. Наблюдается тенденция сближения между Россией, Индией и Китаем, возникает политичес­кая и экономическая общность интересов. А Казахстан, находящийся в центре континента, оказывается на пересечении многих осей взаимодействия, – отметил директор академии.

Он также подчеркнул, что именно Казахстану принадлежат инициативы, положившие начало масштабным процессам интеграции на евразийском пространстве.

Говоря о деятельности Евразийского экономического союза, гость обратил внимание на важность соблюдения баланса интересов. По его мнению, развитие и благополучие стран – участниц ЕАЭС напрямую зависят от защищенности и соблюдения интересов не только крупных «игроков», но и стран среднего масштаба.

– Для Кореи развитие и сотрудничество со странами Евразии и, в частности, Центральной Азии представляют все больший интерес, – отметил Чо Бенг Джэ. – У нашей страны и центральноазиатских государств много общего, нам есть что предложить друг другу и чему поучиться.

В завершение встречи директор дипломатической академии подчеркнул, что новое Правительство Республики Кореи стремится внести максимальный вклад в то, чтобы и Корейский полуостров, и в целом евразийский континент были пространством мира, свободным от конфликтов и ядерного оружия.