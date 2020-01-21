Миром признанный гений

Мир Абая
Ляззат Жолаушинова, главный библиотекарь Северо-Казахстанской областной библиотеки им. С. Муканова

В произведениях Абая, его «Словах назидания» нашли отражение мировоззрение, язык казахов. Вся их жизнь.

Сейчас мы пришли к тому, что сформировалось такое понятие, как мир Абая. Не только в год юбилея мы должны изучать его наследие, потому что Абай – личность знаковая для казахского народа. Это мыслитель, философ, который говорил открыто не только о достоинствах, но и о недостатках своего народа. Абай – основоположник казахской литературы, его произведения не теряют актуальности и сегодня.

Его творчество перекликается с нашей действительностью. Он говорил, что мы должны учиться, должны брать все передовое у других народов, должны стремиться к науке, что сейчас и происходит в Казахстане.

В статье Глава государства отмечает, что 175-летие Абая мы должны достойно отметить. Должны открывать центры Абая. В ноябре 2019 года в библиотеке им. С. Муканова открылся такой центр. Здесь сосредоточены все произведения Абая, художественные произведения и материалы, рассказывающие о его жизни и творчестве. Работает выставка «Миром признанный Абай». В библиотеке насчитывается более 300 книг с его произведениями и материалами о нем. На организованной здесь выставке представлены самые основные. Это произведения Абая не только на казахском языке, но и на немецком, английском, русском, французском и языках народов СНГ. Выделены отдельные редкие издания 40–70-х годов. Недавно посольство Королевства Бельгии подарило нам две книги на французском языке. Это «Слова назидания» и сборник стихов Абая.

В библиотеке оформлена фотовыставка с изображением организаций, школ, учреждений, носящих имя Абая, памятников Абая в разных городах мира. В этом центре будут проходить все мероприятия, посвященные юбилею великого Абая.

