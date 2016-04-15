​Миротворческая платформа Казахстана

К единству и солидарности



На форум ОИС прибыли представители 56 стран-участниц, в том числе 33 – на уровне президентов и премьер-министров. Как отмечается, это рекордное количество глав государств, собравшихся для глобальных дискуссий в рамках организации.

Столь пристальное внимание к диалоговой площадке объяс­няется просто – сегодня всех без исключения волнует обострившаяся международная обстановка. Ведь нарастают противоречия не только между Западом и Востоком, но и внутри исламского мира. А потому девиз форума «Единство и солидарность во имя справедливости и мира» звучит как никогда актуально.

В этом контексте одним из ключевых участников встречи стал Казахстан, чья миро­творческая платформа обретает все больше сторонников. Нурсултан­ Назарбаев внес весомый вклад в копилку общих интересов еще накануне. Совместно с Президентом Турции была принята декларация по исламскому примирению.

Не менее значимые инициативы прозвучали и в ходе саммита.

Глава государства отметил важность решения актуальных для государств – членов ОИС проблем. В их числе – низкие показатели индекса человечес­кого развития, недостаток инвес­тиций, проблемы, связанные с доступом к образованию и медицине. По мнению Нурсултана­ Назарбаева, все это препятствует дальнейшему развитию многих мусульманских стран.

При этом Глава государства особо подчеркнул, что главную угрозу несут внутренние конфликты и столкновения. Подобные трудности переживают 11 стран – участниц ОИС. Более того, такие недавно считавшиеся процветающими государства, как Ливия и Сирия, сегодня разрушены, а Ирак продолжает страдать от последствий войны. Сам исламский мир находится под угрозой разделения на суннитов и шиитов. Нурсултан Назарбаев отметил, что подобным проявлениям следует поставить заслон.

Президент также обратил внимание на недопустимость идеи создания противостоящих друг другу военных блоков внутри мусульманских государств, что не приносит никакой пользы, ставя крест на их будущем.

Нурсултан Назарбаев назвал неразумным участие стран исламского мира в гонке вооружений, вдобавок к этому при нарушении режима нераспространения ядерного оружия. В данном контексте Казахстан поддерживает создание зоны, свободной от ядерного оружия, на Ближнем Востоке.

Глава государства отметил, что сегодня 15 стран – членов ОИС испытывают давление со стороны международных террористов, в результате чего миллионы мусульман превратились в беженцев, ищущих спокойной жизни в различных уголках мира. При этом от терроризма в первую очередь страдают именно исламские страны, а жертвами террористических атак еженедельно становятся ни в чем не повинные люди.

Нурсултан Назарбаев заметил, что в мире есть немало государств с преобладающим мусульманским населением, в которых мирно сосуществуют различные религии и культуры. И одно из них – Казахстан, где представители 100 этносов и 17 конфессий стали единой гражданской нацией.

Наша страна успешно развивает модель взаимной ответственности и поддержки, главным механизмом которой является Ассамблея народа Казахстана. Кроме того, уже на протяжении 15 лет в Астане регулярно проходит Съезд лидеров мировых и традиционных религий, собирающий за одним столом представителей ислама, христианства, иудаизма и буддизма.

В этом контексте Президент подчеркнул важность внутреннего единства как главной задачи для каждой страны и общества. Именно такой рецепт должен быть взят за основу Сирией. По мнению Главы государства, здесь нужен диалог между противоборствующими группами. И процессу перемирия должна оказать поддержку Организация исламского сотрудничества.

По словам Нурсултана Назарбаева­, Казахстан участвует в урегулировании конфликтов во многих странах, оказывая содействие их возврату к мирной жизни. Так, наша страна принимала активное участие в миротворческой миссии в Ираке, оказала помощь Афганистану и способствовала решению проблемы вокруг ядерной программы Ирана. По инициативе Казахстана и под эгидой ООН в Нью-Йорке и Астане прошли форумы в поддержку мира и противостояния терроризму.

Глава государства отметил, что ислам и прогресс должны шагать нога в ногу. Во-первых, необходимо последовательно реализовать генеральное соглашение о торгово-экономическом и техническом сотрудничестве государств – членов организации с созданием для них в последующем зоны свободной торговли. Во-вторых, необходимо разработать и реализовать стратегический проект «Исламская инфраструктурная интеграция». В-третьих, с учетом динамичного развития таких направлений, как альтернативные источники энергии, биотехнологии, материаловедение, было предложено рассмот­реть возможность проведения в 2017 году в Астане саммита ОИС по науке и технологиям.

Президент заметил, что важной целью, стоящей перед ОИС, является разработка под эгидой организации комплекса мероприятий противостояния терроризму. При этом Нурсултан Назарбаев обратил особое внимание на однобокое освещение террористических актов и связанную с этим исламофобию, а также предложил создать постояннодействующий форум, посвященный этому вопросу.

В завершение Нурсултан Назарбаев­ выразил надежду на успешную реализацию озвученных в ходе саммита инициатив.

В этом контексте следует отметить, что по итогам встречи планируется принятие десятилетнего стратегического докумен­та «ОИС-2025: Программа действий» и резолюций по различным актуальным вопросам, а также итоговое коммюнике.

У терроризма нет границ и религии

Выступления других участников форума показали солидарность с позицией Казахстана. Президент Турецкой Респуб­лики Реджеп Тайип Эрдоган призывал к единству исламской уммы, говорил о том, что только сообща мы можем покончить с терроризмом.

В этом контексте участники саммита отмечали, что мусульманский мир – это, прежде всего, мирный ислам – религия, запрещающая всякое насилие над человеком даже в мыслях.

– Наша религия ставит во главу угла примирение и мир. Мы будем стремиться к сплочению наших рядов. Наше единство станет краеугольным камнем для солидарности, сотрудничества и дальнейшего движения вперед, – отметил Президент Турции.

Р. Эрдоган назвал проблему терроризма и насилия сложнейшим аспектом современного мира. И заметил, что все террористические организации, независимо от их региона «прописки», являются творцами зла, которые не имеют никакого отношения к религии. И не правы те, кто пытается отождествлять их с исламским миром.

Президент Турции, говоря о такой проблеме, как исламофобия, напомнил, что особенно мощный резонанс в мире получили теракты в Брюсселе и Париже. Но и Стамбул, Пакистан и города других мусульманских стран также подверглись нападениям. В этом контексте он поддержал тезис Главы нашего государства о недопустимости однобокого освещения этой проблемы.

Говорил Р. Эрдоган и о конкретных мерах, призванных усилить борьбу с терроризмом. В частности, акцентировал внимание на выявлении финансовых потоков, подпитывающих преступное подполье. Президент Турции предложил создать структуру, которая позволила бы объединить меж­дународные усилия для борьбы с террористическими организациями.

Р. Эрдоган также затронул аспекты реформирования меж­дународной системы безопасности, экономического и социального развития, гендерные вопросы.

Генеральный секретарь ОИС Ияд Мадани в своем выступлении поддержал инициативы Президента РК Нурсултана­ ­Назарбаева. В частности, одоб­рил предложение о проведении в Астане саммита ОИС по нау­ке и технологиям в 2017 году.

– Мы надеемся, что этот саммит позволит нам с надеж­дой взглянуть в будущее, – отметил он.

В своем выступлении генсек ОИС затронул палестинскую проблему, ситуацию в Сирии, Ираке, Ливии, Афганистане, Сомали, Судане, Уганде и других конфликтных регионах. Говорил о росте террористической угрозы. Как отмечалось, в течение трех последних месяцев страны – участницы ОИС столкнулись с эскалацией терроризма. На их территории совершено около 180 террористических актов, в результате которых погибли и были ранены несколько тысяч человек. Генеральный секретарь ОИС призвал активизировать борьбу с этим злом в соответствии с принципами действий и Конвенцией по борьбе с терроризмом. К слову, из 57 стран – участниц ОИС меньше половины ратифицировали этот документ.

В целом участники саммита обсуждали важнейшие вопросы развития в экономическом, гуманитарном измерениях, рассматривали ключевые аспекты международной повестки дня. На этой основе формировалось обширное итоговое коммюнике, которое по своему объему вполне отвечает масштабам задач, стоящих сегодня перед исламской уммой. В итоговый документ, как ожидается, войдет 200 параграфов.

Инициативы поддержаны

Здесь хотелось бы отметить, что инициативы Казахстана были поддержаны и включены в проект Итогового коммюнике XIII Саммита Организации исламского сотрудничества

Участники саммита приветствовали Совместную декларацию Президента Казахстана Н. Назарбаева и Президента Турции Р. Эрдогана по процессу исламского примирения, которая была принята 13 апреля текущего года. В связи с этим принято решение запустить процесс исламского примирения в качестве новой парадигмы отношений в мусульманском мире путем демонстрации доброй воли и конструктивного подхода к мирному разрешению споров. При этом должны соблюдаться принципы невмешательства стран во внутренние дела друг друга. Дружественные отношения между государствами – членами ОИС будут служить укреплению единства исламской уммы.

Планируется, что генеральный секретарь организации проведет необходимые консультации и представит (в случае необходимости путем создания рабочей группы) всеобъемлющий план действий по процессу исламского примирения. Ожидается, что это будет сделано к следующей сессии Совета министров иностранных дел ОИС.

– Мы должны быть солидарными, действовать на принципах невмешательства в дела друг друга, уважать территориальную целостность каждой страны. Необходимо отметить, что мы нуждаемся в большей открытости для урегулирования тех или иных спорных вопросов, – заметил генеральный секретарь ОИС Ияд Мадани.

Саммит также приветствовал создание Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ) в Астане в качестве нового специализированного органа организации и рассчитывает на его активную роль в укреплении сотрудничества между государствами – членами ОИС в этой важной сфере. Принимая во внимание стратегическую важность инициативы, предлагается как можно раньше ратифицировать Устав ИОПБ. Инау­гурационная сессия Генеральной ассамблеи ИОПБ пройдет в Астане 28 апреля 2016 года. Участники форума были приглашены на это мероприятие.

Саммит также поддержал рамочное предложение Нурсултана­ Назарбаева о реализации инициативы «Исламская инфраструктурная инте­грация». Цель – продвижение устойчивого и инклюзивного экономического роста, региональной интеграции, установление сопряженности и сотрудничества между государствами – членами ОИС. И здесь важно, чтобы государства-члены, Группа Исламского банка развития, органы и институты ОИС продемонстрировали солидарность в поддержке инициативы. Для этого необходимо разработать комплексную стратегическую программу/«дорожную карту» в течение следующего десятилетия для практической имплементации и мобилизации всех необходимых ресурсов.

Нашло поддержку и предложение Президента по проведению в 2017 году саммита ОИС по науке и технологиям на площадке ЭКСПО-2017. Государства – члены ОИС приглашены для участия в работе этой международной специализированной выставки на тему «Энергия будущего». Это прекрасная возможность для укрепления научно-технического, политического и культурного сотрудничества стран-участниц для достижения целей в области устойчивого развития и энергоэффективности.

Принимая во внимание принципы справедливого и равноправного географического представительства в процессе отбора новых членов Совета Безопас­ности ООН, саммит призвал государства – членов ОИС поддержать впервые выдвинутую кандидатуру Казахстана в непостоянные члены Совбеза на 2017–2018 годы.

Саммит высоко оценил и приветствовал национальный вклад государств – членов ОИС, в том числе Казахстана, в урегулирование кризиса в Сирии и в восстановление мира в этой стране.

Итоговое коммюнике призывает все государства-члены согласованно продолжить работу по доработке и принятию Всеобъемлющей конвенции по борьбе с терроризмом, в нем также принято во внимание предложение Казахстана по созданию Глобальной антитеррористической коалиции под эгидой ООН.

Участники приветствовали проведение 6 мая 2016 года в Нью-Йорке под эгидой ООН форума «Религии за мир» и высоко оценили проведение Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане. Все это способствует формированию культуры толерант­ности и взаимного уважения как противоположности идеологии ненависти и экстремизма. А это то, чего так не хватает миру сегодня.