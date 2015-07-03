Миротворец Свежий выпуск 428 Тулеутай СУЛЕЙМЕНОВ, министр иностранных дел (1991–1994), посол Казахстана, доктор политических наук, профессор Академии государственного управления при Президенте РК

Книга не только интересна, но и весьма уникальна тем, что впервые довольно подробно раскрыта деятельность Главы государства как опытного, гибкого и настойчивого переговорщика международного масштаба.

В этой работе дипломата раскрывается деятельность Президента Казах­стана, который старается максимально использовать множество своих контактов с лидерами США, России, Франции, Германии и Украины для поиска взаимоприемлемых компромиссных решений. Анализируя сложившуюся ситуацию, подробно изучая позиции конфликтующих сторон, а также советуясь с лидерами европейских государств, задействованных в урегулировании конфликта, Нурсултан Назарбаев вносит деловые и конкретные предложения для обсуждения на переговорах в верхах, которые получают полное одобрение со стороны президентов зарубежных стран.

Президент Казахстана постоянно находится в гуще происходящих событий, занимает конструктивную позицию, стремясь воздействовать на баланс сил для достижения поставленной цели. Он прилагает немало сил и энергии, чтобы организовать двусторонние и многосторонние встречи президентов Франции и России, Германии и Украины для обсуждения актуальных проблем украинского кризиса.

В процессе подготовки переговоров Нурсултан Абишевич заранее информировал участников встреч о мнениях сторон по проблемам, представляющим взаимный интерес, что способствовало более доверительным отношениям между собой. Процесс обмена информацией продолжался до тех пор, пока он помогал сторонам выработать свои позиции на предстоящих переговорах.

Читая книгу, убеждаешься в том, что Президент Республики Казахстан обладает умением ненавязчиво и постепенно направлять процесс обмена информацией в такое русло, чтобы интересы и ожидания сторон поэтапно приходили к общему знаменателю – это поистине можно назвать искусством.

Необходимо особо отметить тот факт, что Президент Нурсултан Назарбаев проявляет высокое мастерство, гибкость для преодоления противостояния между участниками переговоров, поиска возможных альтернативных решений.

Нурсултан Абишевич обладает от природы большой силой духа, стратегической интуицией, неутомимой энергией и смелостью. Он с умением использует все имеющиеся методы и способы проведения дипломатических переговоров: обмен личными посланиями, телеграммами, телефонные разговоры, рабочие поездки и официальные визиты. Это можно назвать «челночной дипломатией», наиболее эффективной в современное время.

В издании красной нитью показывается миротворческая и посредническая миссия Главы государства, которая очень востребована в мире и во многом благодаря которой стали возможны встречи лидеров стран Таможенного союза и Минск-2.

В этом контексте следует вспомнить события начала 90-х годов, когда на пространстве СНГ после распада СССР в бывших союзных республиках произошли конфликты, и Нурсултан Назарбаев сыграл исключительную роль миротворца в их урегулировании.

В то время Нурсултан Абишевич поручил мне, как министру иностранных дел, начать подготовительную работу по организации встречи в Алматы министров иностранных дел Армении и Азербайджана для обсуждения проблемы Нагорного Карабаха. Он постоянно по телефону разговаривал с президентами этих стран, подталкивая их сесть за стол переговоров по прекращению военных действий. В конце концов после настойчивых шагов Нурсултана Назарбаева главы этих республик направили свои делегации во главе с министрами в Алматы.

В течение двух дней обсуждались позиции сторон. Переговоры проходили в напряженной и непримиримой обстановке. Но в итоге нам удалось найти взаимоприемлемые компромиссные решения по прекращению огня на 40 дней. Сторонами был подписан соответствующий протокол. Казахстаном были направлены наблюдатели из числа работников МИДа, Аппарата Президента и других ведомств в Баку и Ереван для контроля за выполнением Протокола о прекращении огня. С тех пор, как известно, не возобновлялись военные действия между конфликтующими сторонами.

Поздно вечером после окончания переговоров мы, министры, доложили Президенту о результатах своей напряженной работы. Нурсултан Абишевич поблагодарил за проделанную работу и пообещал позвонить президентам Азербайджана и Армении. Этот пример еще раз свидетельствует о том, что еще на заре нашей независимости Нурсултан Абишевич­ проявил себя миротворцем, блестяще выполнив свою роль очень талантливого и востребованного посредника.

Трагические события в Украине стали одним из самых сложных вызовов ХХI века. Президент Казахстана неоднократно заявлял: «Конфликт в Украине является следствием глобального кризиса, который уже вышел за пределы экономики и финансов, затронув социальные и политические аспекты жизнедеятельности международного сообщества. Украинский кризис пошатнул принципы международного права, на которых построена современная система глобальной безопасности. Соответственно, любые попытки урегулировать этот конфликт приковывали к себе внимание всей мировой общественности».

Автор книги подробно излагает внутриполитическую и экономическую ситуацию в Украине, сложившуюся накануне угрозы гражданской войны и территориального раскола, принятие Верховной Радой постановления о самоустранении президента В. Януковича от власти, его бегство. Оппозиция, пришедшая к власти, призывала к вступлению Украины в НАТО, тем самым усилила недопонимание между востоком и западом страны. В результате центр событий из Киева переместился в Крым. По итогам проведенного референдума о статусе Крыма полуостров присоединился к России в соответствии с договором Президента России. Итоги референдума не были признаны Киевом, США, государствами Евросоюза и другими странами, поэтому кризис разрастался, события развивались стремительно.

С 10 по 14 марта 2014 года состоялись телефонные разговоры Н. Назарбаева с лидерами США, Германии, Великобритании и России, которые свидетельствуют о первых посреднических усилиях Главы государства в урегулировании украинского кризиса.

По результатам проведенных референдумов 12 мая 2014 года ДНР и ЛНР объявили о суверенитете и выразили желание вступить в состав России и объединиться в Новороссию. ЕС и США не признали итоги этих референдумов, объявив их незаконными.

Далее 25 мая 2014 года состоялись президентские выборы в Украине, на которых победу одержал П. Порошенко. После президентских выборов киевская власть начала активно работать над нормализацией обстановки на юго-востоке страны. П. Порошенко отдал приказ об одностороннем прекращении огня и представил «Мирный план Президента Украины по урегулированию ситуации в восточных регионах страны». США и ЕС активно поддержали этот план и призвали Россию также поддержать мирную инициативу П. Порошенко. В свою очередь Россия выразила поддержку относительно прекращения огня.

К сожалению, тенденции мирного урегулирования конфликта оказались непродолжительными. 1 июля 2014 года Президент Украины объявил о приостановлении действия режима прекращения огня на юго-востоке страны. Ситуация вокруг Украины и России резко ухудшилась, это привело к тому, что не удавалось добиться даже минимальных компромиссов с обеих сторон.

Следует особо отметить, что летом 2014 года заметно активизировался поиск дипломатического выхода из кризисной ситуации. Стремление продолжить конструктивный диалог и перевести конфликт в русло мирных переговоров сохранялось. В частности, Премьер-министр итальянской республики Маттео Ренци позвонил Президенту Казахстана 29 июля 2014 года. Во время переговоров Нурсултан Назарбаев обратил внимание итальянского премьера на два ключевых момента: «Во-первых, необходимо к переговорному процессу предлагать какую-то программу, включающую Россию, Европу и Украину. Во-вторых, важно точно знать, что же произошло при крушении малайзийского боинга, провести объективное расследование».

Практически с этого момента начались активные контакты, результатом которых стала важная встреча президентов стран – участниц Таможенного союза, Украины и руководства Евросоюза 22 августа 2014 года в Минске.

Президент В. Путин провел телефонные разговоры с президентами Казахстана и Беларуси по вопросам Таможенного союза. Н. Назарбаевым была высказана идея о проведении встречи на высшем уровне с участием Президента Украины. Предлагая эту идею, наш Президент рассчитывал обсудить все вопросы, касающиеся прекращения кровопролития на юго-востоке Украины. После серий взаимных переговоров самым проблемным вопросом стало участие европейской стороны.

Одним из первых, кто предложил Астану в качестве места проведения данной встречи, стал Президент Финляндии Саули Ниинистё, позвонивший Нурсултану Назарбаеву. Финский Президент ранее провел личные двусторонние встречи с В. Путиным в Сочи и с Президентом П. Порошенко в Киеве.

Безусловно, Н. Назарбаев выразил полную готовность предоставить площадку для переговоров в Астане. Однако имелась договоренность трех президентов стран Таможенного союза, что эта миссия возлагается на Минск. В связи с этим Президент Казахстана настоятельно убеждал европейских лидеров не игнорировать Минск и провести встречу именно в этом городе. Глава Еврокомиссии поддержал предложение Президента РК.

Одновременно была достигнута договоренность о проведении в случае необходимости аналогичной встречи в Астане. Данное предложение исходило от европейской стороны.

Подготовка к минской встрече стала одной из актуальных задач. Важность и необходимость этой встречи Президент Нурсултан Назарбаев прокомментировал следующим образом: «Ситуация в Украине давно вышла за пределы одной страны и приобрела международный масштаб, достигнув критической точки. Дальнейшее нарастание напряженности может привести к непредсказуемым последствиям не только в региональном, но и в глобальном масштабе, что представляет опасность для всего мира. Достижение какого-либо результата невозможно без взаимных компромиссов и уступок».

Глава государства также подчеркнул, что «нужна мирная передышка, это позволит спасти жизни мирного населения, ставшего заложником военно-политического противостояния. Призываем стороны к скорейшему прекращению огня».

На минской встрече Н. Назарбаеву удалось убедить российского и украинского коллег встретиться вместе и обсудить все накопившиеся вопросы. В результате встреча В. Путина и П. Порошенко состоялась и продлилась более двух часов. Она была взаимно полезной.

Таким образом, минская встреча 26 августа 2014 года стала определяющим событием, на котором впервые начали обсуждаться вопросы, касающиеся скорейшего разрешения конфликта.

В ходе подготовки и проведения минской встречи роль Нурсултана Назарбаева трудно переоценить. «В украинском конфликте Президент Казахстана выполняет роль миротворца, и у него это получается блестяще», – отмечают эксперты европейских стран. Активные усилия Главы государства, которые он предпринял при организации первой встречи П. Порошенко и В. Путина в Минске 26 августа, стали залогом установления перемирия на Донбассе, хотя, к сожалению, временного.

В октябре-ноябре 2014 года все процессы мирного урегулирования натолкнулись на принципиальные позиции сторонников силового решения вопроса. Конфликт переходил в стадию эскалации. Тем не менее контакты на высшем уровне по урегулированию конфликта продолжались.

В частности, состоялись переговоры Президента Казахстана с федеральным министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером в Астане 10 ноября 2014 года. Н. Назарбаев призвал немецкого министра не останавливаться, а продолжать дипломатическую работу, подчеркнув, что от Германии многое зависит в урегулировании конфликта.

На встрече со швейцарским Президентом Д. Буркхальтером Президент Казахстана предложил формулу: «Надо выложить то, что Россия говорит, то, что Украина говорит, то, что Европа говорит, и начинать искать компромиссы». Именно эту формулу Н. Назарбаев использовал в переговорах с главами Франции, Украины, России и Германии в декабре 2014 года. Собрав все предложения и требования вовлеченных в украинский кризис сторон в одну папку, вырисовалась общая картина, доказывавшая необходимость созыва новых переговоров на самом высоком уровне. Результатом явился Минск-2.

Обстановка складывалась настолько сложной, что выхода из нее никто не видел. Все понимали, что нужны переговоры, чтобы остановить кровопролитие, но не знали, что на них предлагать. Более того, необходимо было, чтобы кто-нибудь взял инициативу в свои руки, так как все вовлеченные в конфликт стороны либо не разговаривали между собой, либо не слышали друг друга на переговорах.

В этот период к Президенту Казахстана начали поступать просьбы стать инициатором мирных переговоров для выхода из тяжелого положения. Об этом говорили на встречах в рамках форума АСЕМ в Милане. С этой же целью в Астану по своей инициативе прибыл экс-президент Украины Л. Кучма, чтобы встретиться с Н. Назарбаевым.

Президент Казахстана продолжал изучать позиции сторон, в частности России, и стремился заинтересовать Москву более активно участвовать в урегулировании конфликта, обязательным условием которого являлся вопрос о внеблоковом статусе Украины.

Наряду с этим Глава государства не прекращал осуществлять свою посредническую миссию. Он встретился с Президентом Французской Республики Ф. Олландом, совершившим 5–6 декабря 2014 года государственный визит в Казахстан. Стороны обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности, где особое место занимал украинский кризис. Оба президента констатировали обоюдное стремление урегулировать конфликт исключительно мирным путем. Президент Казахстана отметил: «Мы бы хотели, чтобы были найдены точки соприкосновения для преодоления этого кризиса, который ухудшает международную политическую обстановку и негативно влияет на экономику не только Европы и Азии, но и мира в целом. Казахстан готов приложить необходимые усилия, и Президент Франции поддерживает нас в этом. Мы с Президентом Франции приходим к выводу о необходимости поиска компромисса и выхода из сложившегося положения».

В ходе беседы двух президентов Нурсултан Абишевич ознакомил собеседника с российским видением возможных путей урегулирования украинского кризиса. Они очень заинтересовали французского лидера и убедили его совершить остановку в Москве и встретиться с Президентом России В. Путиным. Президент Казахстана сыграл важную посредническую миссию в организации этой встречи.

Одновременно Н. Назарбаев оперативно информировал В. Путина по телефону о результатах своих переговоров с Ф. Олландом до прибытия последнего в Москву. На тот момент эта информация была важна и необходима для российского Президента. Как известно, встреча французского и российского лидеров была плодотворной, и по окончании переговоров В. Путин заявил: «Россия и Франция выступают за немедленное прекращение кровопролития в Украине. Ситуация там трагическая, и мы видим, что до сих пор люди гибнут, но я очень надеюсь, что в ближайшее время будет принято окончательное решение, связанное с прекращением огня».

В свою очередь французский Президент Ф. Олланд по окончании встречи сказал, что «она была своевременной, полезной и прошла в нужный момент, в хороших обстоятельствах, и, несомненно, результат последует в ближайшие дни».

Процесс поиска мирных путей выхода из кризиса, начатый Президентом Казахстана, продолжался и далее. По приглашению Президента Украины П. Порошенко Глава государства 22 декабря 2014 года совершил визит в Киев. Во время переговоров Н. Назарбаев заявил о наличии путей выхода из сложившегося положения: «Я на правах старшего и более опытного обращаюсь и к России, и к Украине, призывая совместно работать над поиском компромисса для выхода из ситуации, сохранив территориальную целостность страны». В свою очередь П. Порошенко выразил благодарность Н. Назарбаеву за то, что он использует все свое международное влияние для урегулирования ситуации.

Президент Казахстана после Киева направился в Москву для встречи с Президентом В. Путиным, продолжая свою «челночную дипломатию» по согласованию и выработке компромиссных вариантов решения украинского конфликта. Встреча состоялась в Кремле в атмосфере доверия и откровенности. В. Путин поддержал практически все компромиссные предложения Нурсултана Назарбаева.

Основным достижением визитов Президента РК в Киев и Москву явилось то, что П. Порошенко и В. Путин выразили готовность встретиться в «нормандском формате» и обсудить все нерешенные вопросы. В качестве наиболее предпочтительного места проведения саммита «нормандской четверки» собеседниками была предложена Астана и дата встречи лидеров стран «нормандской четверки» 15–16 января 2015 года. Началась работа по согласованию указанных сроков. Украинская сторона в лице П. Порошенко в телефонном разговоре с Н. Назарбаевым поддержала инициативу.

Для дальнейшего продвижения мирного процесса и вовлечения в него Германии Н. Назарбаев принял приглашение А. Меркель посетить Берлин. 9 января 2015 года состоялась встреча Президента Казахстана и Канцлера ФРГ, на которой была одобрена дата проведения саммита в «нормандском формате». Следует отметить, что проведение переговоров в Астане с оптимизмом было воспринято мировым сообществом. К сожалению, в этот период продолжались обстрелы в зоне конфликта противоборствующих сторон. Все это повлияло на сроки проведения встречи лидеров стран «нормандской четверки».

В этих условиях тем не менее не прекращались переговоры по организации встречи. 21 января 2015 года по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с Президентом США Бараком Обамой. Глава государства проинформировал об итогах своих переговоров с главами «нормандской четверки» и ближайшей их встрече. Б. Обама поблагодарил Н. Назарбаева за активные усилия по мирному разрешению конфликта.

Автор книги подробно раскрывает суть переговоров А. Меркель и Ф. Олланда с Президентом России, рассказывает о подготовке текста совместного документа по имплементации минских договоренностей с учетом предложений П. Порошенко и добавленных предложений В. Путина. После серии телефонных разговоров и встреч лидеров ФРГ, Франции и России были обозначены новые сроки и место проведения встречи лидеров «нормандской четверки». К этому времени стороны выбрали новое место встречи, которая состоялась 11 февраля 2015 года в Минске. По итогам переговоров была принята декларация в поддержку комплекса мер по выполнению минских соглашений. С учетом договоренностей Киев объявил о прекращении огня вдоль линии соприкосновения воюющих сторон.

12 февраля 2015 года А. Лукашенко в знак уважения того, что именно Казахстан стал инициатором мирного диалога, позвонил Президенту Нурсултану Абишевичу и проинформировал его об итогах встречи в «нормандском формате». Н. Назарбаев поблагодарил за информацию и поздравил его с прекрасной организацией мероприятия, а также успешным завершением переговоров.

На следующий день Канцлер ФРГ А. Меркель позвонила Н. Назарбаеву и сообщила об итогах переговоров. Глава государства отметил весомый вклад Федерального канцлера Германии в успешное завершение минской встречи. В свою очередь А. Меркель еще раз поблагодарила Н. Назарбаева за активное усилие по разрешению кризиса исключительно мирным путем. А. Меркель по своей инициативе пояснила Н. Назарбаеву, почему было принято решение провести саммит в «нормандском формате» в Минске, а не в Астане. В ответ на это Президент Казахстана напомнил ей о встрече в Берлине, когда он сказал, что место проведения не имеет значения. Главное – результат.

14 февраля 2015 года Главе государства позвонили президенты В. Путин и П. Порошенко, которые сообщили о результатах переговоров «нормандской четверки». Со своей стороны Н. Назарбаев отметил, что оба президента внесли весомый вклад в успешное завершение минской встречи.

25 февраля 2015 года Н. Назарбаеву позвонил Президент Франции Ф. Олланд. В ходе разговора лидеры Казахстана и Франции обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Ф. Олланд поблагодарил Н. Назарбаева за активную посредническую миссию, которая дала старт результативному переговорному процессу в Минске. Лидеры двух стран выразили готовность продолжать взаимодействие с международными партнерами по урегулированию кризиса.

Как видно из этих сообщений о телефонных разговорах, Президент Казахстана не ограничился тем, что встреча в «нормандском формате» все же состоялась. Глава государства продолжал работать со своими коллегами из стран «нормандской четверки», чтобы и дальше их побуждать к неукоснительной реализации минских договоренностей. В результате в зоне конфликта установилось перемирие.

Следует особо отметить, что Нурсултан Назарбаев неоднократно заявлял о том, что альтернативы мирному решению конфликта не существует. Нельзя допустить срыва выполнения минских договоренностей.

Автор книги в своем послесловии ставит вопросы: почему именно в Астане сегодня ищут ключи украинского кризиса? Почему именно к Н. Назарбаеву обращаются, чтобы решать самые сложные проблемы международной повестки дня? И поясняет, что Президент Казахстана уже давно известен как «политический тяжеловес» и влиятельный политик мирового масштаба. Он одинаково легко говорит с Востоком и Западом. К его голосу всегда внимательно прислушиваются мировые политики.

В этом контексте не могу не остановиться на одном из замечательных качеств Нурсултана Абишевича – умении убеждать, слушать и слышать собеседников. Он обладает яркой способностью и удивительным чутьем убеждать оппонентов, добиваясь успеха.

Я долгие годы находился рядом с Нурсултаном Абишевичем, присутствовал и участвовал во многих встречах с лидерами зарубежных стран, на которых он достойно вел переговоры по различным международным проблемам. Президент нашей страны всегда своевременно и смело ставит различные проблемы, успешно продвигает их на саммитах, встречах, защищает национальные интересы своей страны и народа. Я убежден в том, что наш Президент никогда не проигрывал на переговорах, они были всегда беспроигрышными.

Нурсултан Назарбаев известен всему миру как призванный миротворец и честный «политический менеджер». Это результат многолетнего титанического труда в соответствии с многовекторностью внешней политики РК.

Разумеется, что для решения важных задач международного плана требуется политическая воля и глобальное мышление, обращенное в будущее, чем обладает наш Президент. Таким образом, Н. Назарбаев упорно, шаг за шагом продвигает идеи мирного сосуществования и взаимного доверия.

Книга «Миротворец» позволяет еще раз убедиться в том, что и в настоящее время Глава государства чрезвычайно востребован временем, ходом событий, народом Казахстана, пользуется высочайшим авторитетом в международном сообществе как один из наиболее влиятельных и уважаемых государственных деятелей конца ХХ – начала ХХI века.

Издание будет весьма полезным для работников Министерства иностранных дел, дипломатов-переговорщиков, ученых-международников и для всех тех, кто интересуется решением актуальных международных проблем.



