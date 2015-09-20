Миротворцев ООН в ЦАР заподозрили в съемках порнофильма

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Миротворцев ООН в Центральноафриканской Республике (ЦАР), обвиняемых в сексуальных преступлениях, заподозрили в съемках порнографического фильма. Об этом сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
О съемках следователям рассказали жители одного из городов. Сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку по данному факту. "В миссии стараются как можно активнее расследовать то, что может быть просто слухом", – отметил Дюжаррик.
В Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) заявили, что первый опрос местных жителей не подтвердил наличия хотя бы одной такой видеозаписи. Тем не менее в миссии подчеркнули, что продолжат расследование.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 14 августа назвал противоправные действия миротворцев "раковой опухолью ООН". "Неспособность привлечь виновных в сексуальных преступлениях к уголовной ответственности равносильно безнаказанности", – отметил генсек, подчеркнув, что противоправные действия совершаются миротворцами не только в ЦАР.
Правозащитная организация 11 августа обнародовала данные, согласно которым один из миротворцев 2 августа изнасиловал 12-летнюю девочку в столице ЦАР – Банги, а 3 августа "голубые каски" застрелили отца и сына у их собственного дома. На фоне этих обвинений глава Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР Бабакар Гайе ушел в отставку.
В 2012–2014 годах в ЦАР велся широкомасштабный конфликт между мусульманской коалицией "Селека" и христианскими боевиками "Анти-балака". Стороны подписали мирное соглашение в июле 2014 и мае 2015 года, для поддержания которого в страну и была направлена миротворческая миссия ООН.
О съемках следователям рассказали жители одного из городов. Сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку по данному факту. "В миссии стараются как можно активнее расследовать то, что может быть просто слухом", – отметил Дюжаррик.
В Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) заявили, что первый опрос местных жителей не подтвердил наличия хотя бы одной такой видеозаписи. Тем не менее в миссии подчеркнули, что продолжат расследование.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 14 августа назвал противоправные действия миротворцев "раковой опухолью ООН". "Неспособность привлечь виновных в сексуальных преступлениях к уголовной ответственности равносильно безнаказанности", – отметил генсек, подчеркнув, что противоправные действия совершаются миротворцами не только в ЦАР.
Правозащитная организация 11 августа обнародовала данные, согласно которым один из миротворцев 2 августа изнасиловал 12-летнюю девочку в столице ЦАР – Банги, а 3 августа "голубые каски" застрелили отца и сына у их собственного дома. На фоне этих обвинений глава Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР Бабакар Гайе ушел в отставку.
В 2012–2014 годах в ЦАР велся широкомасштабный конфликт между мусульманской коалицией "Селека" и христианскими боевиками "Анти-балака". Стороны подписали мирное соглашение в июле 2014 и мае 2015 года, для поддержания которого в страну и была направлена миротворческая миссия ООН.