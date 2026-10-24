Мировая элита борьбы – в Астане

Спорт,Событие
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Сегодня столичный спорткомплекс «Барыс-Арена» принимает сильнейших палуанов планеты.

В Астане стартует чемпио­нат мира по вольной, греко-римской и женской борьбе, который продлится­ до 1 нояб­ря. Накануне масштабных баталий столица оказалась в эпицентре глобальной спортивной политики, приняв высший руководящий форум мировой борьбы – очередной Конгресс Объе­диненного мира борьбы (United World Wrestling, UWW) – и официаль­ную пресс-конференцию.

Выступая с приветственной речью на выборном Конгрессе UWW в Президентском центре, где соб­рались руководство международной организации и делегаты национальных федераций со всего света, министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов подчеркнул, что проведение столь представительного съезда – знак безоговорочного доверия мирового сообщества к Казахстану. Глава ведомства отметил глубокие исторические корни борьбы в национальной культуре, ее роль в воспитании молодежи и подтвердил полную готовность столицы провес­ти планетарное первенство на высшем уровне. В повестку заседания вошли стратегические вопросы: система отбора на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе (США) и вектор развития мировой борьбы до 2032 года.

Форум увенчался и крупным дипломатическим успехом Казахстана: президента национальной федерации Еркина Окасова избрали членом Бюро UWW сроком на шесть лет. Главой международной федерации на новый срок единогласно переизбран Ненад Лалович.

А на последовавшей пресс-конференции в «Барыс-Арене» прозвучала очень интересная драматургическая линия турнира. Первый в истории независимого Казахстана чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан напомнил, что на столичном чемпионате мира 2019 года он работал простым волонтером и наблюдал за кумирами. Теперь же он сам выходит в центр арены в статусе лидера сборной, готового оспорить мировое первенство с тем же легендарным олимпийским чемпионом из США Кайлом Снайдером и другими прославленными борцами.

Впереди девять дней бескомпромиссных схваток, открывающих для планеты новый борцовский цикл.

#Астана #Спорт #борьба #чемпио­нат мира

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