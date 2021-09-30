Мировая премьера казахстанского фильма состоится в Токио

Культура
2593
Фото из источника
Мировая премьера фильма «Акын» известного казахстанского режиссёра Дарежана Омирбаева состоится в рамках 34-го Токийского международного кинофестиваля, который пройдёт с 30 октября по 8 ноября 2021 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова.    

Художественная картина, созданная АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова» при поддержке НАО «Государственный центр поддержки национального кино» по заказу Министерства культуры и спорта РК, расскажет историю непризнанного казахского поэта. Сценарий написан по мотивам рассказа писателя Германа Гессе «Авторский вечер».

«Фильм «Поэт» адресован прежде казахстанскому зрителю. По сравнению с другими моими картинами он получился более национальным по содержанию и по проблематике. В фильме отражена проблема казахского языка и литературы. Однако это проблема общая, ведь сегодня исчезают многие языки, даже поэты никому не нужны», - отметил режиссер Дарежан Омирбаев.





Tokyo International Film Festival – фестиваль класса «А», который входит в 15 лучших кинофестивалей мира, одобренных Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF). Он проводится с 1980-х годов и является одним из важнейших в мире.

В этом году организаторы фестиваля получили 1533 заявки из 113 стран мира. В конкурсную программу было отобрано всего 15 кинокартин, 10 из которых – мировые премьеры. Международное жюри возглавит легендарная французская киноактриса Изабель Юппер.

Откроет смотр картина «Мужские слезы» американского режиссера Клинта Иствуда.



Популярное

Все
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Казахский язык – часть моей души
Телепортация по-казахски: как повороты судьбы могут привести к счастью
Есть теперь свой Дом культуры!
Экибастуз создает новые кластеры
Будем строить интеллектуально-творческий хаб
Золотая медаль – мастерам Астаны
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
Прониклись духом Эллады
От Золотого человека до наших дней
Школа мужества
В канун Дня Республики Президент наградил представителей трудовых династий и простых рабочих
«О родная земля, я тобою был создан...»
«Коркыт и мелодии Великой степи»
На принципах гуманности
Путь к знаниям открыт
Забота без выходных: истории людей с большим сердцем
Начав с чистого листа, задать высокие стандарты дела
«Века прошедшего стиль...»
Деятельная любовь
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Сильная духом и мастерством
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Продкорпорация объявила цены на зерно
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
Определены победители Республиканского конкурса дирижеров им. Нургисы Тлендиева
Более 1 300 тонн продукции привезут фермеры двух областей в Астану
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана отмечает свое 30-летие
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
Цена на золото вновь бьет рекорд
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Стали известны победители республиканского конкурса «Елім д…
Аида Балаева поздравила работников библиотечной сферы с про…
И тысячи прикосновений к душе
Прониклись духом Эллады

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]