Фото из источника
Мировая премьера фильма «Акын»
известного казахстанского режиссёра Дарежана Омирбаева состоится в рамках 34-го Токийского международного кинофестиваля
, который пройдёт с 30 октября по 8 ноября 2021 года, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова.
Художественная картина, созданная АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова» при поддержке НАО «Государственный центр поддержки национального кино» по заказу Министерства культуры и спорта РК, расскажет историю непризнанного казахского поэта. Сценарий написан по мотивам рассказа писателя Германа Гессе «Авторский вечер»
.
«Фильм «Поэт» адресован прежде казахстанскому зрителю. По сравнению с другими моими картинами он получился более национальным по содержанию и по проблематике. В фильме отражена проблема казахского языка и литературы. Однако это проблема общая, ведь сегодня исчезают многие языки, даже поэты никому не нужны»
, - отметил режиссер Дарежан Омирбаев.
Tokyo International Film Festival – фестиваль класса «А», который входит в 15 лучших кинофестивалей мира, одобренных Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF). Он проводится с 1980-х годов и является одним из важнейших в мире.
В этом году организаторы фестиваля получили 1533 заявки из 113 стран мира. В конкурсную программу было отобрано всего 15 кинокартин, 10 из которых – мировые премьеры. Международное жюри возглавит легендарная французская киноактриса Изабель Юппер.
Откроет смотр картина «Мужские слезы» американского режиссера Клинта Иствуда.