Мировая премьера произведения "Абай – Шакарим" пройдет в США

Культура
Фото с сайта rus.azattyq.org

Премьера симфонии "Абай – Шакарим" именитого британского композитора Карла Дженкинса состоится в США осенью этого года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Казахстана. Основную партию в симфонии исполняет казахстанский скрипач Марат Бисенгалиев.

Как сообщается в распространенном пресс-релизе, на прошлой неделе состоялся визит посла РК в США Кайрата Умарова в города Феникс и Меса (штат Аризона), в рамках которого были проведены встречи с руководством и бизнес-кругами штата. На встрече с губернатором штата Дженис Брюер стороны обсудили перспективы налаживания торгово-экономических отношений и углубления культурных связей между Аризоной и заинтересованными регионами Казахстана. В штате, как известно, расположен город Туссон, который является побратимом Алматы. 

"В контексте налаживания партнерства в области культуры и углубления побратимских отношений между Алматы и Туссоном стороны обсудили планы организации в первой половине ноября концерта Симфонического оркестра Алматы под руководством выдающегося казахстанского скрипача Марата Бисенгалиева в Туссоне. Ожидается, что вышеуказанный симфонический оркестр посетит США в период с 8 по 12 ноября в рамках мировой премьеры произведения "Абай – Шакарим" Карла Дженкинса", – указывается в сообщении.

В свою очередь руководство штата выразило поддержку идее проведения концерта, организация которого, несомненно, внесет ощутимый вклад в долгосрочное сотрудничество между Казахстаном и штатом.

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