Мировая техника горняков Свежий выпуск 697 Сергей ГОРБУНОВ, Экибастуз

Для АО «ЕЭК», входящего в состав ТОО «Евразийская Группа» (ERG), он стал седьмой единицей техники, которую предприятие приобрело для угольного подразделения в нынешнем году. Как рассказал главный инженер разреза «Восточный» Юрий Личман, с фирмой Liebherr горняки работают на протяжении многих лет. На разрезе эксплуатируются 12 единиц техники этой марки: экскаваторы, краны, погрузчики и бульдозеры. В работе они показали себя хорошо. Что касается бульдозера PR 764, то этот пятидесятитонный красавец построен на современной элементной базе, тут новая электронная «начинка», которая повышает экономичность машины, плюс удобная кабина для машиниста.

По словам специалистов предприятия, техника приобретена на замену убывающего оборудования и будет эксплуатироваться на горных работах: формировании трасс, угольных горизонтов, стационарных бортов. Бульдозер разработан специально с учетом высоких требований добывающей промышленности.

В ближайшее время горняки ожидают поступление второго бульдозера Liebherr PR 764.