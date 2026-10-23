Мировое первенство в Астане

Статьи,Спорт
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Когда на ковре решается судьба мирового титула, даже несколько секунд могут изменить все. Еще мгновение назад спортсмен ведет в счете, а уже в следующей атаке оказывается в положении догоняющего. На чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане таких развязок хватает. Здесь встречаются олимпийские чемпионы, победители мировых первенств и молодые борцы, для которых нынешний турнир может стать первым серьезным шагом к большой карьере. А за пределами ковра разворачивается другая, не менее важная история – история гостеприимства, спортивного уважения и умения принимать гостей со всего мира.

фото olympic.kz

С 24 октября по 1 ноября столица Казахстана стала центром мирового борцовского сообщества. На ковры «Барыс Арены» выходят около 900 спортсменов из 135 стран, которые уже разыграли и продолжают разыгрывать 30 комплектов наград в греко-римской, женской и вольной борьбе. Масштаб турнира чувствуется не только по географии участников, но и по уровню ожиданий: здесь практически нет проходных схваток, а статус фаворита не гарантирует победу. Чемпионат уже преподнес несколько неожиданных результатов, напомнив, что в борьбе имя и прошлые заслуги не заменяют работы на ковре.

У спортивной борьбы особая атмосфера. Зрителю не приходится ждать гола или решающего броска на протяжении всего матча: напряжение возникает в каждом захвате, каждом движении, каждой попытке вывести соперника из равновесия. Стоит одному из борцов провести результативную атаку, как трибуны отвечают шумом. А если на ковер выходит казахстанец, поддержка становится особенно заметной. Домашние болельщики переживают за своих, реагируют на удачные действия и буквально проживают схватку вместе со спортсменом.

Казахстанские борцы тоже чувствуют эту особую ответственность. Айдос Султангали, завоевавший бронзу в греко-римской борьбе, признался, что выступать перед своими болельщиками одновременно приятно и непросто. Он рассчитывал выиграть золото, но в итоге стал бронзовым призером. При этом спортсмен высоко оценил обстановку на чемпионате, заявив, что по уровню организации и атмосфере нынешнее мировое первенство превосходит многие турниры, в которых ему доводилось участвовать. Такие слова особенно весомы, когда их произносит человек, не первый год выступающий на международной арене.

О том, как Астане удается принимать участников мирового первенства, можно судить не только по официальным отчетам организаторов. Так, тепло отозвался об Астане американский тренер Брэндон Кейлор из университета штата Орегон. Для него этот приезд стал первым знакомством с Казахстаном, и столица оставила сильное впечатление. Кейлор отметил чистоту улиц, благо­устроенность городского пространства, национальную кухню и культуру. Но больше всего, по его словам, запомнились люди – открытые, доброжелательные и готовые помочь гостям. Американский специалист признался, что Казахстан стал одной из его любимых стран, и выразил желание вернуться сюда после чемпионата, чтобы посетить Алматы.

В этих отзывах важно не только то, что гости хвалят город. Для крупного международного турнира впечатление складывается из множества деталей: насколько удобно добираться до арены, как организованы тренировки, легко ли решать повседневные вопросы, чувствуют ли себя спортсмены и тренеры желанными гостями. Именно из таких деталей складывается репутация страны, способной принимать соревнования мирового уровня.

Положительную оценку организации чемпионата дала и пресс-служба Объединенного мира борьбы (UWW). В организации отметили, что Казахстан подключился к проведению турнира в короткие сроки после изменения первоначальных планов и сумел обеспечить высокий уровень подготовки, размещения, транспортного обслуживания и приема делегаций. По оценке UWW, внимание к деталям и профессионализм организаторов подняли планку для будущих мировых первенств.

На спортивном фронте Казахстан уже открыл медальный счет. Первые две бронзовые награды, о чем мы уже сообщали ранее, завоевали Исхар Курбаев в весовой категории до 55 кг и Айдос Султангали в весе до 60 кг. Затем к ним присоединился Багдат Сабаз, который в схватке за третье место в категории до 67 кг сумел переломить ход поединка с азербайджанцем Хасратом Джафаровым. Уступая 1:5 менее чем за минуту до конца, казахстанец провел решающую серию атак и победил со счетом 8:5.

Первую награду в женской борьбе сборной принесла Зейнеп Баянова. В поединке за бронзу в весе до 50 кг она уверенно победила представительницу Беларуси Наталью Варакину – 6:1. Для Баяновой это первая медаль взрослого чемпионата мира. Спортсменка призналась, что атмосфера соревнований усиливала волнение, но ей удалось отодвинуть переживания на второй план и выложиться по максимуму.

Таким образом, на сегодня в активе сборной Казахстана четыре бронзовые медали. Однако турнир еще не завершен: впереди соревнования в женской, а потом наступит и черед вольной борьбы, где у хозяев остаются возможности пополнить копилку.

Итоговый счет наград станет известен позже, но уже сейчас ясно: чемпионат запомнится не только результатами схваток, но и атмосферой большого спортивного события, в котором соперничество на ковре сочетается с уважением за его пределами.

#Астана #Спорт #борьба #чемпионат мира

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