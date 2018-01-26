Мировое признание

Ученые Казахского национального университета им. Аль-Фараби под руководством ректора, академика Галыма Мутанова разработали новую технологию по извлечению бериллия, которая была удостоена международного признания – патента США как наи­более рентабельная, экологичная и уникальная технология. Он стал третьим международным патентом США для коллектива авторов. Преды­дущие 2 патента ученые КазНУ получили ранее совместно со специа­листами бериллиевой лаборатории при Ульбинском металлургическом заводе и учеными Восточно-Казах­станского государственного техническо­го университета им. Д. Серикбаева из Усть-Каменогорска. Инновационные разработки этого совместного авторского коллектива подтверждены материа­лами 2 открытий мирового масш­таба, 10 технологиями, 18 патентами, 4 предпатентами и 9 актами внедрения.

Подобного успеха – подтверждения 3 последовательных патентов по одному научно-технологическому направлению – не удостаивалась ни одна исследовательская группа не только в Казахстане, но и на всем постсоветском пространстве. Это стало очередной демонстрацией высокого приоритета проводимых отечественными учеными исследований в международном масштабе.

Разработанные нашими учеными технологии по извлечению, переработке бериллия и выпуску готовых изделий уже внедрены в промышленном масштабе на производстве. На базе внедрения новых технологий авторам удалось получить более 150 новых видов экспортно-ориентированной продукции из оксида бериллия с уникальными электрофизико-химическими свойствами. Сегодня она экспортируется на оборонные предприятия военно-промышленного комплекса России, Украины, Беларуси, Польши, Израиля. Высокую заинтересованность в внедрении этой разработки на своих предприятиях проявляют и такие ведущие страны, как США, Китай, Россия, Индия и другие.

Полученные достижения, уверены в КазНУ, стали результатом многолетнего сотрудничества научных коллективов, представляющих собой реальную интеграцию науки, образования и производства. Таким образом ученые в рамках реализации поручений Президента Казахстана по формированию наукоемкой инновационной экономики с экспортно-ориентированной промышленностью вносят свой вклад в развитие страны и продвижение отечественной науки на передовые позиции в мире.