​Мировой бренд казахской литературы

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Раушан Шулембаева, Алматы
В адрес участников симпозиума «Мухтар Ауэзов и духовное возрождение нации» министр образования и науки Ерлан Сагадиев прислал приветствие, его зачитал директор института академик НАН РК Уалихан Калижанов. «С момента обретения Казахстаном независимости заново изучаются исторически значимые труды выдающегося писателя, – говорилось в письме. – В свете духовного возрождения народа расширились возможности для новых исследований. Имя Мухтара Ауэзова является не только культурным знаменем казахского народа, но и всего человечества...»