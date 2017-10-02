​Мировой бренд казахской литературы

В адрес участников симпозиу­ма «Мухтар Ауэзов и духовное возрождение нации» министр образования и науки Ерлан Сагадиев прислал приветствие, его зачитал директор института академик НАН РК Уалихан Калижанов. «С момента обретения Казахстаном независимости заново изучаются исторически значимые труды выдающегося писателя, – говорилось в письме. – В свете духовного возрождения народа расширились возможности для новых исследований. Имя Мухтара Ауэзова является не только культурным знаменем казахского народа, но и всего человечества...»

Аким Алматы Бауыржан Байбек, приветствуя гостей на правах одного из организаторов, напомнил, что 185-й дом на улице Тулебаева, построенный писателем, стал одним из центров культуры – именно здесь Ауэзов завершил знаменитое произведение «Путь Абая». При поддержке акимата мемориальный дом-музей капитально отремонтирован. «Глава государства в своей прог­раммной статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» отметил, что мы должны беречь духовную культуру, продвигать наш язык и литературу, – напомнил слова Президента аким. – Перо Мухтара Ауэзова стало одним из лучших примеров казахской классической литературы и неисчерпаемым вдохновением для будущих поколений».

Директор Института литературы и искусства Уалихан Калижанов поделился недавней новостью о том, что британская газета The Independent опубликовала карту мировой литературы с именами самых известных литераторов. В нее вошли Казахстан и Мухтар Ауэзов с эпопеей «Путь Абая».

– Писатель, ученый, драматург, литературный критик Ауэзов стоял у истоков золотого века казахской литературы и открыл новую страницу казахской цивилизации, – продолжил Уалихан Калижанов. – У каждого народа есть великие личности. У англичан это Шекспир, у французов – Бальзак, у русских – Пушкин, в казахской литературе такой глыбой является Мухтар Омарханович, поднявший национальную культуру от эпоса до эпопеи. Ауэзов – это достояние нашего народа, национальный паспорт, бренд казахской культуры.

Один из гостей встречи – директор департамента общественной информации ООН в РК Властимил Самек назвал симпозиум научным и культурным событием:

– Здесь много молодых ученых, студентов и школьников, что подтверждает жизнеутверждающую силу произведений Мухтара Омархановича. Его творческое наследие – это вклад в мировую культуру, он – человек мира.

Высокий статус писателя подтверждает и памятник «Выдающиеся люди Азии» с барельефами знаменитых личностей, установленный в индийской столице–Дели. Президент Национальной академии наук Казахстана Мурат Журинов добавил, что Мухтар Ауэзов стал единственным писателем от советской Азии, чей барельеф установлен рядом с Рабиндранатом Тагором, Конфуцием, Омаром Хайямом.

– Говоря о Мухтаре Ауэзове, нельзя не сказать о его высокой гражданской позиции, – считает Мурат Журинов. – Писатель не мог оставаться равнодушным, видя бедственное положение народа из-за голода 1930-х годов. Писал письма в Москву, ЦК Компартии, старался помогать людям, выступал в защиту реп­рессированных. В итоге оказался под наблюдением НКВД, его дваж­ды сажали в тюрьму. Но Ауэзову удалось уехать в Москву, избежать преследований и, возможно, ­расстрела. Интеллигенция Москвы его приняла как великого писателя, он стал профессором МГУ, читал лекции.

Специалист по интеллектуаль­ной истории Центральной Азии из Нидерландов Зифа-Алуа Ауэзова в своем выступлении подчеркнула, что Мухтар Омарханович сыграл огромную роль в становлении науки о казахском словесном наследии:

– Он изучал эпосы, сказания, стихи, чтобы сделать их широко известными, чтобы им было определено место в общетюркском духовном наследии. О казахском фольклоре он говорил в категориях науки, несмотря на то что в 20–30-е годы такая тематика была опасна: обвинения в пантюркизме могли стоить ученому жизни, – отметила она.

Президент Академии Чингиза Айтматова профессор из Великобритании Рахима Абдувалие­ва сообщила, что для введения трудов какого-либо писателя в лекционную программу вузов Европы необходимо, во-первых, владеть языком страны на высоком уровне, чтобы читать лекции. И второе условие – должно быть издано достаточное количество произведений этого автора на языке страны.

Рахима Абдувалиева в Британской библиотеке нашла исследования, которые в свое время проводились под руководством Лейлы Мухтаровны Ауэзовой, есть там работа Мурата Мухтаровича Ауэзова «Уйти, чтобы вернуться», сборники, изданные в честь юбилеев писателя, переводы «Казахских народных сказок», «Лихая година», «Путь Абая». Но все это богатство представлено на русском языке. На английском в Британской библиотеке, по словам профессора, есть перевод романа «Путь Абая» советского периода. Рахима Абдувалиева призвала казахстанских ученых активнее переводить и делать национальную культуру известной миру, подчеркнув, что огромная заслуга в популяризации трудов писателя принадлежит Институту литературы и искусства

им. М. Ауэзова.

Участники симпозиума приняли обращение к Президенту Казахстана в поддержку поставленной им цели духовного возрождения народа и модернизации национального сознания. В завершение встречи Уалихан Калижанов вручил награды победителям ежегодного республиканского творческого конкурса среди школьников «Мой Ауэзов».