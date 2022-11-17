Мировой рекорд может установить уникальный сад в Алматы

В Алматы появится сад, высаженный в форме международного кода города «ALA», сообщает Kazpravda.kz.

Буквенный сад из более чем 2 500 можжевельников раскинется на площади свыше 3 га.

Как поделился в своем аккаунте в Instagram автор и продюсер проекта общественный деятель Даут Шайхисламов, общественные деятели совместно с акиматом Алматы 18 ноября завершат высадку зеленой достопримечательности.

Она будет встречать всех прилетающих в мегаполис. Впрочем, увидеть надпись можно будет не только из иллюминаторов самолетов.

«Мы совершим попытку войти в мировую историю. Эта уникальная достопримечательность претендует на мировой рекорд Гиннесса как самое большое слово из деревьев. Буквы «ALA» будут видны из космоса», – заявил автор идеи.