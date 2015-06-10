Мировые державы заинтересованы в конфликтах – иранский теолог

Политика
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Талгат Исенов
Фото с сайта ridus.ru
Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане способствует укреплению межконфессионального сотрудничества. Такое мнение на проходящем в столице РК традиционном религиозном форуме высказал заместитель генсека Всемирной ассамблеи сближения исламских мазхабов по вопросам международного сотрудничества аятолла Мохсен Араки (Иран), сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Сейчас во многих странах мы видим столкновения между людьми на религиозной почве. Но проблема заключается в политике, а не в религии. Некоторые политические деятели хотят получить выгоду от имеющихся между людьми конфессиональных отличий. Данная конференция, возможно, позволит найти общие пути решения проблем. Во всяком случае, сегодня мы услышали множество идей", – сказал на брифинге аятолла.

Развивая свою мысль, Мохсен Араки призвал политиков прекратить кровопролитие в Ираке, Сирии, Ливане, Йемене и других нестабильных странах. Мало того, иранский богослов сделал вполне понятный кивок в сторону тех "сверхдержав", которые, по его мнению, стоят за ширмой мировых религиозных конфликтов.

"Мы – религиозные деятели – можем сделать многое. Но для установления мира нужна и воля политиков, особенно тех, которые представляют определенные сверхдержавы. С 1991 года эти страны воюют в Ираке. Они говорят, что есть противостояние между мусульманами – суннитами и шиитами. Но в реальности этого нет. В Ираке – не религиозный, а политический конфликт. Однако сверхдержавы заинтересованы не только в суннито-шиитском противостоянии, а если бы они смогли, то устроили бы и внутришиитский конфликт. Проблема – в политике данных сверхдержав, мирное решение должно прийти из этих стран также", – сказал аятолла.

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