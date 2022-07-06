Политика
Мировые лидеры поздравляют Нурсултана Назарбаева с днем рождения

На имя Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева поступают письма и телеграммы по случаю празднования Дня столицы и его дня рождения.

В своей телеграмме Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил неразрывную связь важнейших событий новейшей истории Казахстана с именем Нурсултана Назарбаева. Президент России также подчеркивает роль Первого Президента Казахстана в реализации интеграционных инициатив.

«Вы внесли большой личный вклад в построение и укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами, а также в продвижение интеграционных процессов на Евразийском пространстве», - говорится в телеграмме.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отметил вклад Нурсултана Назарбаева в углубление многостороннего сотрудничества между казахским и китайским народами, подчеркнув, что в настоящее время межгосударственные отношения между Казахстаном и Китаем служат образцом добрососедства.

«Высоко оцениваю Ваш вклад в продвижение и развитие двусторонних связей», - пишет Си Цзиньпин, приглашая Первого Президента Казахстана посетить Китай в любое удобное время.

Теплые слова и поздравления, а также высокая оценка деятельности Нурсултана Назарбаева на посту президента страны отмечается и в телеграммах ряда других лидеров иностранных государств и правительств, среди которых президенты Республики Узбекистан – Шавкат Мирзиёев, Республики Таджикистан – Эмомали Рахмон, Республики Беларусь – Александр Лукашенко, Кыргызской Республики – Садыр Жапаров, Председатель Правительства Российской Федерации – Михаил Мишустин и другие.

Лидеры государств высоко ценят вклад Первого Президента Казахстана в развитие добрососедства, стратегического партнерства и дружественных связей между странами.

В поздравительных адресах подчеркивается, что за годы независимости под руководством Нурсултана Назарбаева Казахстан смог добиться серьезных изменений в политической, экономической и социальной сферах, заняв достойное место в мировом сообществе.

Многочисленные обращения с теплыми пожеланиями поступили от государственных и общественных деятелей Российской Федерации, а также ближнего и дальнего зарубежья. Все они отмечают огромный личный вклад Первого Президента Казахстана в укрепление сотрудничества, стабильности и безопасности на Евразийском континенте.

Традиционно много поздравлений от казахстанских политических деятелей, представителей отечественных и зарубежных деловых кругов. Они отмечают заслуги Нурсултана Назарбаева в обеспечении политической стабильности и социально-экономического развития страны.

Теплые слова поздравлений с Днем столицы и пожелания крепкого здоровья Первому Президенту Казахстана содержатся в поздравительных телеграммах видных общественных деятелей Казахстана, представителей научной и творческой интеллигенции. Так, деятель культуры, оперная певица М.Мудряк пишет, что гордится Первым Президентом Казахстана, который сделал так много для процветания страны и благополучия ее граждан.

Большое количество поздравительных посланий c пожеланиями крепкого здоровья и неиссякаемой энергии поступило от граждан нашей страны и ближнего зарубежья. Люди разных поколений и профессий благодарят Нурсултана Назарбаева за его деятельность на посту президента Казахстана. Так, семья  Айтхожиных из Нур-Султана поздравляет Первого Президента с днем рождения и Днем столицы, выражая ему свою искреннюю благодарность за цветущий город, а жительница Алматинской области Н.Едигеева свои добрые и теплые пожелания облекла в стихотворную форму.

Ознакомившись с поступившей корреспонденцией, Нурсултан Назарбаев выражает признательность всем авторам поздравительных посланий за теплые слова и пожелания.

Популярное

Все
Роскошный подарок получили жители и гости Петропавловска ко Дню столицы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 июля
Документы передали дух эпохи
Законсервировать бывшие урановые рудники намерены власти Северо-Казахстанской области
Здесь бьется сердце Евразии
Без спорта и праздник – не праздник
Алматы вернулся в режим ковидных ограничений
​​​​​​​«Астана» выходит в лидеры
Любимый город другу улыбнется...
Этажи социального жилья
В духе времени
Два дворца и центр искусств
Мастер-класс от хирурга
Давайте просто танцевать!
Гранты против дефицита
Много солнца на открытой воде
С днем рождения!
Под своей крышей
Познавательно, спортивно, весело
Звучащая страница истории
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
Вооруженные разборки устроили 15 человек в Акмолинской области
Качество жизни зависит от качества мышления
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Избил имама в мечети житель Талдыкоргана
Задержание самолета российской авиакомпании в Нур-Султане прокомментировали в КГД
Яркая вспышка в ночном небе напугала жителей Тараза
Новые данные по расследованию январских событий озвучили в МВД
Отец троих детей изнасиловал 5-летнего мальчика в Туркестанской области
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Политика
МИД Казахстана опубликовало заявление в связи с событиями в…
Политика , Экономика
Мажит Шарипов покидает пост главы Казатомпрома
Политика
Санкционное противостояние диктует необходимость трансформа…
Политика
Единственный казахский мальчик, которому пожал руку Билл Кл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]