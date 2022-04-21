В мире
Мировые организации помогают Афганистану не допустить массового голода
Демченко Марина
корреспондент

Государства – члены Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ) продолжают оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана.

После событий, развернувшихся в Афганистане в августе 2021 года, международные гуманитарные организации начали принимать меры для предупреждения в этой стране массового голода.

Как известно из нескольких отчетов, снижение количества рабочих мест, недостаток наличных денег и стремительный рост цен привели к появлению значительного количества голодающих в стране: сегодня 22,8 млн афганцев, или более половины населения, страдают от недоедания.

– Исламская организация по продовольственной безопаснос­ти как специализированный орган Организации исламского сотрудничества (ОИС) обеспокоена гуманитарной ситуацией в Афганистане, – отметил генеральный директор ИОПБ Ерлан Байдаулет.

В декабре прошлого года началась реализация Программы продовольственной безопасности Афганистана. В рамках гуманитарной помощи Казахстан направит в Афганистан более 15 тыс. тонн пшеничной муки, которую Министерство сельского хозяйства и частные экспортеры гарантируют поставить по сниженным ценам. К слову, 15 тыс. тонн пшеничной муки достаточно, чтобы прокормить 1,5 млн человек в течение 20 дней.

– Мы с радостью воспринимаем активное участие государств – членов ОИС, оказывающих гуманитарную помощь афганскому народу. Например, в сентябре 2021 года Узбекистан предоставил 1 300 тонн гумпомощи, вслед за этим Кыргызстан последовал его примеру. Казахстан в октябре отправил 5 тысяч тонн пшеничной муки на сумму 2,5 миллиона долларов. Иран, Бахрейн, Катар, Пакистан, Турция, Туркменистан, Объединенные Арабские Эмираты и многие другие мусульманские страны доставили продовольствие и другую необходимую помощь фактической администрации Афганистана, – сообщил Ерлан Байдаулет.

В рамках принципов исламской солидарности секретариат ИОПБ мобилизует финансы государств – членов ОИС для оказания чрезвычайной гуманитарной помощи афганскому народу с начала 2022 года, открыв для этого целевой банковский счет, который уже разослан всем в расчете на то, что будут осуществлены щедрые пожертвования для реализации афганской программы.

– Помимо этого, мы инициировали проект немедленного реагирования, который намерены реализовать самостоятельно. Совместно с компанией Bondh-E-Shams установим шесть контейнеров для очистки воды в отдаленных населенных пунктах Афганистана с дефицитом живительной влаги. Применим Oasis Box – инновационную комплекс­ную систему очистки и фильтрации на солнечной энергии. Она объединяет насос, систему фильт­рации и накопительный бак в единый модульный блок, легко устанавливаемый, экономичный и транспортабельный, – пояснил Ерлан Байдаулет.

Для установки водоочистительных сооружений ИОПБ сотрудничает с Министерством по борьбе со стихийными бедствиями, которое взяло на себя транспортировку контейнеров, и Министерством сельского хозяйства Афганистана, которое выберет нуждающие­ся деревни.

Что же касается планов, то ИОПБ инициирует целевую прог­рамму «Мука для человечества», предназначенную для предупреж­дения последствий надвигающейся гуманитарной катастрофы среди государств – членов ОИС в целом, и в данном случае в Афганистане. Как пояс­нил глава организации, основная идея заключается в том, чтобы страны, находящиеся в лучшем положении, могли оказывать срочную гуманитарную помощь нуждающимся через производителей зерна и поставщиков муки.

Государствам-членам, имеющим возможность оказать помощь, предлагается выступить в качестве доноров программы, а также поставщиков муки. Получателем гуманитарной помощи в этом пилотном проекте станет Афганистан. Как подчеркнул Ерлан Байдаулет, все решения будут приниматься руководящими органами программы, в состав которых войдут представители стран-доноров и секретариатов ОИС и ИОПБ. Поставщики муки будут определяться на основе конкурсных процедур.

Дополнительно в феврале 2022 года IOFS-COMSTECH объя­вила о программе стипендий для государств – членов ОИС, в основном в наименее развитые страны, включая Афганистан, для изучения предметов продовольственной безопасности и сельского хозяйства.

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании с Казахским национальным аграрным университетом (КазНАРУ) ИОПБ обеспечит предоставление стипендий афганским исследователям и ученым для наращивания технического потенциала в облас­ти продовольственных систем и управления продовольственной безопасностью. Номинанты будут объявлены во время запланированного Форума высокого уровня ИОПБ по продовольственной безопасности 8–9 июня 2022 года в Алматы.

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