​Мировые скорости Полторанина

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Юрий ЛИФИНЦЕВ

Участники многодневных лыжных соревнований Tour de Ski после пяти стартов в Швейцарии и Германии направились в итальянские Альпы – на курорты Тоблах и Валь де Фьемме, где проведут еще три гонки.

Нашу страну в этих популярных состязаниях представляет лишь один Алексей Полторанин. Еще за несколько дней до старта традиционной «много­дневки» на пресс-конференции в Алматы генеральный секретарь Нацио­нальной федерации лыжных гонок Казахстана Андрей Невзоров и главный тренер сборной страны Александр Батяйкин говорили журналистам о том, что Полторанин быстро набирает оптимальную спортивную форму и уже готов к самым серьезным испытаниям.

В этом мы убедились уже в новом году. В швейцарском Ленцерхайде после неудачи в спринте Алексей занял 5-е место на дистанции 30 км и 7-е – в гонке преследования на 10 км. После переезда в Германию (Оберстдорф) Полторанин сполна реабилитировался в спринте, выиграв бронзовую медаль, а на следующий день одержал свою первую победу в нынешнем сезоне.

Случилось это в гонке на 15 км классическим стилем с общего старта. Алексей всю дистанцию держался в головной группе участников, изредка тревожа своих поклонников отступлением на 14–15-е места. Но и эти позиции, во-первых, были в нескольких секундах от сменяющих друг друга фаворитов, во-вторых, не особо тревожили болельщиков, видевших, что Полторанин может прибавить в любой подходящий момент.

И Алексей, славящийся своими стремительными финишами, все-таки решил обезопасить себя и вышел вперед загодя. На последней стометровке его попытался догнать супергонщик из Швейцарии Дарио Колония, несколько сезонов назад выигрывавший все соревнования подряд. И почти достал, во всяком случае, судьям для определения победителя пришлось прибегнуть к помощи фотофиниша. Казахстанский лыжник выиграл у швейцарца всего одну десятую долю секунды! Время нашего спортсмена – 35 минут 35,9 секунды, Дарио Колонья показал 35.36,0, а на третьем месте закончил гонку итальянец Франческо Де Фабиани – 35.36,5.

После этой победы Алексей Полторанин поднялся на 4-е место в общем зачете Tour de Ski, и теперь все будет зависеть от того, как он в Италии пробежит 10 км свободным стилем, 15 км – классическим и гонку преследования на 9 км.

Тем временем молодые казахстанские лыжники Наталья Соколовская, Анжелика Тарасова, Александр Мухин и Иван Люфт приняли участие в ФИС-стартах, завершившихся в районе украинского села Сянки (Львовская область), – Ukrainian Open Cup. Лучший результат среди наших земляков показал Иван Люфт, занявший 2-е место на той же дистанции 15 км классическим стилем. 

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